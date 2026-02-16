Стевановић: Приступити изради нове систематизације

Извор:
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић оцијенио је успјешним данашњи састанак у Добоју са Управом и члановима синдикалних организација "Жељезница Републике Српске", нагласивши да су синдикални захтјеви углавном оправдани и да ће се приступити изради нове систематизације и правилника о награђивању.
Стевановић је рекао да су данас усвојени закључци логични и људски да се на најнижу цијену рада додају и приходи по основу ноћног рада, рада празницима или проценти на одговорност радног мјеста.
Министар тражи да све у "Жељезницама" буде подређено повећању прихода, бољим услугама и задовољству радника, а у супротном стечај ове компаније довешће до додатних проблема, укључујући и губитак лиценце за превоз.
"Инсистирао сам у току састанка да је јако важно да се не помињу ријечи `обустава рада на Жељезници`, јер би корисници њихових услуга могли аутоматски да траже нека алтернативна рјешења за превоз своје робе. Ако се пребаце, остаћемо без прихода које тренутно имамо", изјавио је Стевановић новинарима.
Он је указао на неповољан пословни амбијент у којима се налазе комитенти "Жељезница" попут "Коксаре" у Лукавцу или "Жељезаре" у Зеници, која ће највјероватније стати са производњом ако не прође одлука о заштити домаће производње челика на сједници Савјета министара у сриједу, 18. фебруара.
Стевановић је поручио да нови менаџмент и Управа Жељезница морају да рационализују процесе унутар ове компаније на начин да нико не може примати плату ако не долази на посао, да се мора децидно утврдити колико је потребно извршилаца за одређена радна мјеста. Он је најавио да ће вишак радника који не доприносе радном процесу бити законски збринут уз отпремнине.
"Систем не може поднијети нерад", истакао је министар и поручио да субвенције "Жељезницама" Владе Републике Српске од око 10 милиона КМ не могу бити утрошене за плате онима који то не заслужују.
Стевановић од синдикалних организација очекује да очисте своје редове од неоправданих боловања или од недоласка на посао и да буду конструктивни партнери Управи "Жељезница".
Министар је подсјетио да је стратегија развоја "Жељезница" истекла 2013. године и навео да је на сједници Владе Републике Српске одржане прије неколико дана усвојена одлука о изради нове стратегије жељезничког саобраћаја за период 2027. до 2033. године.
"Врло је незахвално планирати на тако дуг период, јер смо свједоци глобалних кретања тржишта, али онај који нема никакав план неће ништа ни урадити", изјавио је Стевановић.
