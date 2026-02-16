Logo
3 знака којима је немогуће угодити

Извор:

Krstarica

16.02.2026

12:58

Moda žena djevojka
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Астролози упозоравају да постоје три знака Зодијака у чијој је природи уписано вјечно незадовољство.

Што сте бољи према њима, они вас мање поштују – ваша доброта их не храни, већ их квари. Откријте да ли губите вријеме угађајући особама које никада неће рећи ‘хвала’.

Ова три Зодијака су вјечито нерасположена, имају „кратак фитиљ“ и невјероватно низак праг толеранције на све што није по њиховом. Они лоше вибрације преносе на околину брже него било који други знак. Не раде они то увек с намјером да буду зли, али свијет доживљавају као тешко и неправедно мјесто.

Сазнајте над којим Зодијацима стално стоји црни облак и зашто њима нико на овом свијету не може угодити.

Шкорпија

Шкорпије су познате по свом мрачном и дубоком емоционалном спектру. Код њих нема „средине“ – или је све савршено, или је смак свијета. Када их нешто мучи, а мучи их често, ријетко то прећуткују, али то раде на најтежи могући начин: тишином која „убија“ или оштрим коментарима.

Њихово лоше расположење најчешће долази од дубоке сумње у све и свакога. Чак и кад им пружите руку спаса, они ће сумњати у ваше мотиве, јер Шкорпији којој је повријеђен понос нико не може угодити. Њихова енергија тада постаје неподношљива, а присуство толико тешко да сви око њих почну да се осећају кривима, а да ни сами не знају зашто.

Јарац

Јарчеви су шампиони у постављању немогућих стандарда, како себи, тако и свима другима. Њима је увијек у глави нека брига, нека обавеза или проблем који треба ријешити. Зато, чак и у тренуцима највећег весеља, Јарац дјелује као да носи сав терет овог свијета на леђима.

upp malagurski

Емисије

У првом плану: Борис Малагурски

Њему се не може угодити једноставним гестовима пажње јер он увек мисли да се могло боље, више и паметније. Њихово лоше расположење траје данима, а док они не „ријеше ствар“ у својој глави, ви ћете се поред њих осећати као да сте на саслушању. Та њихова хладноћа и вечито незадовољство долазе из унутрашњег притиска који нико са стране не може да ублажи.

Рак

Ракови су најосјетљивији знак Зодијака, али њихова осјетљивост често пређе у чисту горчину. Они се повлаче у свој оклоп чим осјете да их нико не разумије. Међутим, проблем је у томе што они желе да их разумијете без иједне изговорене ријечи. Раку у том стању нико не може угодити.

Умјесто да вам кажу шта није у реду, они ће уздисати, превртати очима и чекати да ви сами „погодите“ гдје сте погријешили. Најмањи знак неразумијевања они доживљавају као издају, а тада се претварају у вјечите жртве којима је читав свијет окренуо леђа.

Бунар без дна

Важно је да разумијете једну ствар: са људима којима се не може угодити, нема побједе. Колико год се ви трошили да им уљепшате дан, на крају ћете само ви остати уморни и празни.

Њихово незадовољство је као рупа без дна. Колико год пажње и љубави убацили унутра, никада неће бити довољно да је попуни.

Најтежи хороскопски знаци вашу доброту често виде као слабост. Не трошите енергију покушавајући да им угодите – поставите границе и сачувајте свој мир од оних који не знају да кажу ‘хвала’.

Хороскоп

