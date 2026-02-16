Logo
Large banner

Да ли су рижини крекери заиста здрава ужина: Ево шта треба да знате

Извор:

Индекс

16.02.2026

09:17

Коментари:

0
Да ли су рижини крекери заиста здрава ужина: Ево шта треба да знате
Фото: Pixabay

Рижини крекери често се представљају као лагана, „фит“ алтернатива чипсу и класичним грицкалицама.

Налазимо их на полицама са здравом храном, безглутенским производима и дијеталним намирницама, а многи их бирају јер д‌јелују једноставно и безазлено. Но шта су они заправо – и колико су заиста нутритивно вриједни?

Како настају рижини крекери?

Основни састојак рижиних крекера је – рижа. Најчешће се користи бијела рижа, иако постоје и варијанте од интегралне. Процес производње обично укључује мљевење риже у брашно, мијешање с водом и обликовање смјесе, након чега слиједи печење или кратко пржење како би се добила лагана и хрскава текстура.

Код популарних „напуханих“ рижиних крекера смјеса се излаже високом притиску и температури, слично процесу који се користи за кокице. Када притисак нагло падне, долази до ширења масе и настаје карактеристична порозна структура.

Telefon-011025

Наука и технологија

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

На тржишту су посебно познати азијски рижини крекери, на примјер јапански сенбеи, који се често ароматизују соја сосом или алгама. У западним продавницама најчешће се продају неутралне верзије или оне с додатим укусима – паприком, сиром, чилијем или медом.

Јесу ли здрави?

Одговор зависи од врсте и количине. Класични, једноставни рижини крекери имају релативно мало калорија по комаду и не садрже глутен, што их чини погодним за особе с целијакијом или интолеранцијом на глутен.

Међутим, ријеч је углавном о брзо сварљивим угљеним хидратима, нарочито ако су направљени од бијеле риже. То значи да могу брзо повисити ниво шећера у крви, али и једнако брзо изазвати осјећај глади.

Интегралне варијанте имају нешто више влакана и нутритивну предност, али ни оне нису значајан извор протеина или здравих масти. Ароматизоване верзије често садрже додатну со, шећер или појачиваче укуса, па их је препоручљиво конзумирати умјерено.

Ужина са додацима

У пракси, рижини крекери могу бити добар избор као лагана ужина – посебно ако их комбинујете с нечим заситнијим, попут хумуса, свјежег сира, путера од орашастих плодова или авокада. Сами по себи нису „суперхрана“, али нису ни лоша опција ако тражите једноставну, лагану грицкалицу.

Укратко, рижини крекери су прерађени производ од риже, а њихова нутритивна вриједност зависи од састава и додатака. Као и код већине грицкалица, кључ је у читању декларације – и у умјерености, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови :

Zdrava hrana

hrana i zdravlje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Објављен видео запаљеног аута Баке Прасета: Пола милиона у пламену

4 ч

0
Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

Наука и технологија

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

4 ч

0
Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

Друштво

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

4 ч

0
Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Србија

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

4 ч

0

Више из рубрике

Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

Занимљивости

Помрачење Сунца 17. фебруара за 3 знака доноси преокрет

4 ч

0
Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

6 ч

0
Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

Занимљивости

Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

15 ч

0
Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

Занимљивости

Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner