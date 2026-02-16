Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

Извор:
Телеграф
16.02.2026
09:08
Коментари:0
Да су весеља у Србији увек специфична и пуна изненађења, потврдио је и снимак са једне недавне прославе у Пријепољу који је муњевитом брзином обишао друштвене мреже. Главна звијезда вечери није био нико од званица, већ жирафа!
Иако су гости навикли на класичне обичаје, трубаче и богату трпезу, организатори рођендана и крштења одлучили су да оду корак даље. Усред сале, међу разиграним гостима, појавила се особа у веома упечатљивом и реалистичном костиму жирафе, чија је глава досезала скоро до самог плафона ресторана.
Како се види на снимку који је објавила страница ppmedia.rs, несвакидашњи гост показао је завидно познавање локалног ритма. Жирафа је равноправно плесала са гостима, пратећи тактове народне музике, што је изазвало опште одушевљење и смијех присутних.
Док су једни са невјерицом посматрали несвакидашњи призор, други су одмах пригрлили новог "члана фауне" на подијуму за игру. Коментари на друштвеним мрежама се нижу, а многи се шале да је ово можда почетак нове традиције у Пријепољу гдје ће, умјесто стандардних аниматора, темпо весеља убудуће диктирати егзотичне животиње.
Једно је сигурно, о овом крштењу и рођендану у Пријепољу ће се још дуго причати, а снимак "пријепољске жирафе" остаје као успомена на провод који је, буквално и пренесено, био на високом нивоу, преноси Телеграф.
