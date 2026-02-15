Logo
Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

Извор:

Блиц

15.02.2026

14:47

Откривен идентитет докторице која је сјекиром напала мајку, па крвава шетала по селу

Жена која је секиром напала мајку, а затим у крвавој спавачици шетала по селу Станово је Б.П. (46).

Наводно, у питању је љекарка која ради у сеоским амбулантама, пише "Блиц".

Аднан Касаповић

БиХ

Возач трамваја смрти пуштен на слободу: У загрљају грађана

Мјештане села Станово у Крагујевцу потресла је вест да је жена виђена како у крвавој спаваћици шета селом након што је сјекиром напала сопствену мајку.

Како је јавио портал "Уцентар.рс", језиви случај породичног насиља откривен је након дојаве грађана и комшија, а полиција и хитне службе брзо су реаговале на лицу мјеста.

Повријеђена жена, која је преживјела напад сјекиром, након указане прве помоћи транспортована је у болницу, гдје јој је указана хитна медицинска помоћ.

Незванично, осумњичена је затим виђена у близини једне продавнице у Станову у Крагујевцу како шета у спаваћици на којој су наводно били трагови крви.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Србија

Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Ова сцена додатно је узнемирила грађане, који су одмах алармирали надлежне службе. Полиција је потом започела интензивну потрагу и провјеру свих околности случаја.

Истрага о овом случају је у току.

