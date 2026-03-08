Огласиле се Жељезнице Српске, затворен пружни прелаз

Аутор:АТВ
Пружни прелаз на подручју станице Шамац, на регионалном путу Шамац-Брчко, биће затворен за друмски саобраћај од сутра до 30. марта због санације, саопштено је из компаније "Жељезнице Републике Српске" /ЖРС/.
Реконструкција и замјена патосница на пружном прелазу почиње сутра у 9.00 часова, након чега ће се друмски саобраћај на регионалном правцу Шамац–Брчко одвијати алтернативним правцима, уз измјену саобраћајног режима и постављањем путоказне саобраћајне сигнализације.
"Унапређење, модернизација и подизање вишег нивоа безбједности на путним прелазима, реализује се у складу са финансијским могућностима и планом активности на повећању безбједности одвијања друмског и жељезничког саобраћаја", саопштено је из "Жељезница".
Из "Жељезница Републике Српске" моле за стрпљење и разумевање све учеснике у друмском саобраћају, као и корисницима жељезничког саобраћаја док трају планирани радови.
