Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

АТВ

07.03.2026

20:50

6
Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је вечерас у Теслићу да је ова странка указала повјерење својим чланицама за најодговорније друштвене и политичке функције, те да је то увијек било успјешно и да су оне најбоље обављале своје задатке.

"Из СНСД-а је прва жена која је била предсједник Владе Републике Српске и члан Предсједништва БиХ. Имамо много министара и посланика. Ми не причамо причу о томе него се трудимо да жене имају одговорне државе и политичке функције како би показале своју способност", рекао је Додик на прослави Међународног дана жена коју је вечерас у Теслићу организовао Општински одбор СНСД-а.

Додик је нагласио да су прославе Осмог марта дивна традиција у оквиру СНСД-а.

Додик је на прослави и запјевао велики хит, пјесму "Романија", а како је то изгледало погледајте у видеу:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

СНСД

Romanija

