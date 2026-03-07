Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

Аутор:АТВ
07.03.2026
20:50
Коментари:6
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је вечерас у Теслићу да је ова странка указала повјерење својим чланицама за најодговорније друштвене и политичке функције, те да је то увијек било успјешно и да су оне најбоље обављале своје задатке.
"Из СНСД-а је прва жена која је била предсједник Владе Републике Српске и члан Предсједништва БиХ. Имамо много министара и посланика. Ми не причамо причу о томе него се трудимо да жене имају одговорне државе и политичке функције како би показале своју способност", рекао је Додик на прослави Међународног дана жена коју је вечерас у Теслићу организовао Општински одбор СНСД-а.
Додик је нагласио да су прославе Осмог марта дивна традиција у оквиру СНСД-а.
Додик је на прослави и запјевао велики хит, пјесму "Романија", а како је то изгледало погледајте у видеу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму