"Не могу да умрем док моја ћерка нема споменик": Ријечи баке Борке кидају душу

Аутор:АТВ
07.03.2026
19:14
Коментари:0
"Сваког дана бака Борка стоји на улици и продаје оно што је сама узгајила у својој башти. Понесе мало лука, понесе шта има и стоји ту сатима. Стоји ту са једним јединим циљем, да скупи новац да подигне споменик својој ћерки.
"Кад ми је то рекла, гледала ме је право у очи и изговорила реченицу коју никада нећу заборавити:,,Ја не могу да умрем док јој не подигнем споменик. Не могу да оставим моју ћерку без споменика.
Док сам је слушала, толико ме је нешто стегло у грудима. Толико бола, толико љубави и толико достојанства у једној жени која сваког дана стоји на улици и продаје своје поврће", рекла је хуманитарка Тамара Мисирлић.
Како је Тамара навела у објави, бака брине и о болесној сестри.
"Рекла ми је да некад заради 180 динара, некад 500, некад 600, некад 1000 ако је добар дан. И тако, мало по мало, скупља новац, а уз то брине и о болесној сестри.
Из џепа је извадила један папирић. На њему је нацртан споменик, написане димензије и број телефона човека који их ради. Тај папир носи са собом као нешто највредније што има, то је њен циљ, њена мисија, њена последња жеља", навела је Тамара.
"У једном тренутку више нисам могла да слушам, а да ништа не кажем. Рекла сам јој:,,Бако, ми ћемо подићи споменик.“ А она се одмах постидела, онако како то умеју само стари, поштени људи. Почела је да пита:
„А како ћу ја то да вратим? Како ћу да се одужим, сине?”
Рекла сам јој да ми само да мало лука из своје баште, за салату. И ништа више. Али истина је да сам тог дана ја од ње добила много више од тог лука. Добила сам лекцију шта је мајчинска љубав. Љубав која не престаје ни када живот прође, ни када године притисну, ни када човек остане сам. Љубав због које једна мајка сваког дана стоји на улици, продаје оно што има, и понавља само једну реченицу:,,Не могу да умрем док моја ћерка не добије споменик", навела је Тамара.
265-4110310002301-18
Primalac: Fondacija “Tamara Misirlić”
Svrha uplate: Donacija
Devizni:
RS35265100000113328740
SWIFT/BIC: RZBSRSBG
Raiffeisen banka
PayPal: fondacijatamaram@gmail.com
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
