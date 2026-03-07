Logo
Large banner

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Аутор:

АТВ

07.03.2026

19:59

Коментари:

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду
Фото: Instagram

Данас је у јеку рата на Блиском истоку дошло до напада дроном на једну од највећих атракција Дубаија.

Наиме, то се наводи као циљани напад дроном на мету унутар вишеспратнице у Дубаи Марини.

Како се може видјети на видео снимку објављеном на иранској инстаграм страници, из вишеспратнице куља густ црни дим.

Тренутно није познато ко је био конкретна мета, нити да ли је неко повријеђен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дубаи вести

Иран кула у Дубаију

dron

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бењамин Нетанјаху

Свијет

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

44 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

ИДФ: Погодили смо кључни командни центар Иранске револуционарне гарде!

1 ч

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

Свијет

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

3 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

2 ч

0

Више из рубрике

Бењамин Нетанјаху

Свијет

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

44 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

ИДФ: Погодили смо кључни командни центар Иранске револуционарне гарде!

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

2 ч

0
Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

Свијет

Откривено колика је штета од злочина Кијева у Донбасу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner