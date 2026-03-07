Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Аутор:АТВ
07.03.2026
19:59
Коментари:0
Данас је у јеку рата на Блиском истоку дошло до напада дроном на једну од највећих атракција Дубаија.
Наиме, то се наводи као циљани напад дроном на мету унутар вишеспратнице у Дубаи Марини.
— ❗️🇦🇪 United Arab Emirates— Global rush (@GlobalRushh) March 7, 2026
LIVE: Panic reported at the Marina 23 tower in Dubai Marina as people are seen evacuating the building.
Emergency services have arrived on the scene and an evacuation is currently underway.#UAE #Iran #Dubai https://t.co/ziHDxXkchw pic.twitter.com/UkB1oRmB10
Како се може видјети на видео снимку објављеном на иранској инстаграм страници, из вишеспратнице куља густ црни дим.
Тренутно није познато ко је био конкретна мета, нити да ли је неко повријеђен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму