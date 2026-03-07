Logo
ИДФ: Погодили смо кључни командни центар Иранске револуционарне гарде!

07.03.2026

18:40

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су да је током ноћи погођен кључни командни центар авијације Иранске исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Командни центар је био мета таласа ваздушних удара израелске ратне авијације у Техерану.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

Према наводима израелске војске, центар је служио јединици противваздушне одбране ИРГЦ-а.

техеран иран

Свијет

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

"Ово је централни оперативни центар противваздушне одбране за авијацију ИРГЦ-а", саопштила је израелска војска.

