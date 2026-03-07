ИДФ: Погодили смо кључни командни центар Иранске револуционарне гарде!

Аутор:АТВ
07.03.2026
18:40
Коментари:0
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су да је током ноћи погођен кључни командни центар авијације Иранске исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Командни центар је био мета таласа ваздушних удара израелске ратне авијације у Техерану.
Свијет
Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана
Према наводима израелске војске, центар је служио јединици противваздушне одбране ИРГЦ-а.
Свијет
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел
"Ово је централни оперативни центар противваздушне одбране за авијацију ИРГЦ-а", саопштила је израелска војска.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч4
БиХ
4 ч2
Свијет
5 ч0
Економија
7 ч1
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму