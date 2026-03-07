Logo
Large banner

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Извор:

Агенције

07.03.2026

16:50

Коментари:

1
Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије
Фото: Друштвене мреже

Александар Кандић, српски добровољац који је погинуо у Украјини ратујући на страни Русије, сахрањен је 6. марта у Трстенику у централној Србији, а на гроб је положен вијенац са потписом руског Министарства одбране.

Сахрани су присуствовали и представници удружења Свесрпски савез “Бојево братство” који је повезан са истоименом организацијом у Москви.

Александар Кандић је погинуо на фронту у мају 2025. године, а детаљи о његовој погибији нису познати, као ни то у којој јединици се борио.

Кандић је више пута рањаван, а новинари Руског сервиса Радија Слободна Европа пронашли су његово име у документацији базе пацијената медицинских установа Главног војно-медицинског директората Министарства одбране Русије у марту 2025. године.

Нема званичних података о броју српских држављана који учествују на страни Русије у рату у Украјини, као ни о укупном броју оних који су погинули.

Учествовање на страним ратиштима у Србији је кривично дјело, за које је до септембра 2024. године осуђено 37 особа.

Члан “Бојевог братства”

На гроб Александра Кандића положен је вијенац у бојама руске заставе који је носио поруку на руском језику “Од Министарства одбране Руске Федерације”.

Подијели:

Тагови :

Александар Кандић

Руска војна операција 2026

Русија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

4 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Мађари похапсили украјинске банкаре, заплијењено 80 милиона у кешу

1 д

0

Више из рубрике

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

4 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

4 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Американци на удару: Иран изнио податке о броју погинулих војника

5 ч

4
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner