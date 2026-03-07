Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Извор:
07.03.2026
16:50
Александар Кандић, српски добровољац који је погинуо у Украјини ратујући на страни Русије, сахрањен је 6. марта у Трстенику у централној Србији, а на гроб је положен вијенац са потписом руског Министарства одбране.
Сахрани су присуствовали и представници удружења Свесрпски савез “Бојево братство” који је повезан са истоименом организацијом у Москви.
Александар Кандић је погинуо на фронту у мају 2025. године, а детаљи о његовој погибији нису познати, као ни то у којој јединици се борио.
Кандић је више пута рањаван, а новинари Руског сервиса Радија Слободна Европа пронашли су његово име у документацији базе пацијената медицинских установа Главног војно-медицинског директората Министарства одбране Русије у марту 2025. године.
Нема званичних података о броју српских држављана који учествују на страни Русије у рату у Украјини, као ни о укупном броју оних који су погинули.
Учествовање на страним ратиштима у Србији је кривично дјело, за које је до септембра 2024. године осуђено 37 особа.
На гроб Александра Кандића положен је вијенац у бојама руске заставе који је носио поруку на руском језику “Од Министарства одбране Руске Федерације”.
