У Црној Гори ухапшен држављанин БиХ због недозвољених полних радњи над дјечаком

Аутор:АТВ
07.03.2026
17:56
Коментари:0
Никшићка ухапсила је синоћ држављанина БиХ, В. Ј. (31), због сумње да је, на штету малољетног лица старог 16 година, починио кривично дјело недозвољене полне радње.
"Полицијски службеници су, наиме, поступили по пријави коју је у претходном периоду Одјељењу безбједности Никшић поднијела пунољетна сродница оштећеног малољетног лица, а која пријава се односила на сумњу да В. Ј. вербално злоставља малољетника.
Мјере и радње које су службеници Одјељења безбједности Никшић спровели су, међутим, довеле до сумње да је В. Ј. заправо на штету малољетника починио кривично дјело недозвољене полне радње", саопштила је Управа полиције.
Осумњичени В. Ј. ће, у законском року, уз кривичну пријаву бити приведен Основном државном тужилаштву у Никшићу, преносе Вијести.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Сцена
2 ч0
Култура
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму