Logo
Large banner

У Црној Гори ухапшен држављанин БиХ због недозвољених полних радњи над дјечаком

Аутор:

АТВ

07.03.2026

17:56

Коментари:

0
У Црној Гори ухапшен држављанин БиХ због недозвољених полних радњи над дјечаком
Фото: АТВ

Никшићка ухапсила је синоћ држављанина БиХ, В. Ј. (31), због сумње да је, на штету малољетног лица старог 16 година, починио кривично дјело недозвољене полне радње.

"Полицијски службеници су, наиме, поступили по пријави коју је у претходном периоду Одјељењу безбједности Никшић поднијела пунољетна сродница оштећеног малољетног лица, а која пријава се односила на сумњу да В. Ј. вербално злоставља малољетника.

Мјере и радње које су службеници Одјељења безбједности Никшић спровели су, међутим, довеле до сумње да је В. Ј. заправо на штету малољетника починио кривично дјело недозвољене полне радње", саопштила је Управа полиције.

Осумњичени В. Ј. ће, у законском року, уз кривичну пријаву бити приведен Основном државном тужилаштву у Никшићу, преносе Вијести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

малољетници

Црна Гора

Сексуални односи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пељешки мост

Република Српска

Огласили се из Хрватске: Пељешки мост стабилан, нема опасности

2 ч

2
Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

Сцена

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

2 ч

0
Преминуо славни глумац

Култура

Преминуо славни глумац

3 ч

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

Свијет

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

3 ч

0

Више из рубрике

Блокада превозника

Регион

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

5 ч

0
Отац пријавио сина због крађе банковне картице

Регион

Отац пријавио сина због крађе банковне картице

6 ч

0
Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

Регион

Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

6 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

85-годишњак пљачкао по Загребу

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner