Logo
Large banner

Отац пријавио сина због крађе банковне картице

07.03.2026

14:11

Коментари:

0
Отац пријавио сина због крађе банковне картице
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Младић Е. М. (29) из Бијелог Поља осумњичен је да је оцу украо банковну картицу и са ње скидао новац.

Полиција из Бијелог Поља поднијела је кривичну пријаву против младића из тог града, због сумње да је починио кривично д‌јело фалсификовање и злоупотреба кредитних картица и картица за безготовинско плаћање.

Кривична пријава поднијета је против Е.М. (29) из Бијелог Поља, који је, како се сумња, поменуто кривично д‌јело извршио на начин што је искористио непажњу свог оца, прибавио његову банковну картицу и у два наврата са банкомата једне пословне банке подигао новац у укупном износу од 650 евра – саопштила је Управа полиције Црне Горе.

У сарадњи са Основним државним тужилаштвом у Бијелом Пољу, кривична пријава против осумњиченог поднијета је у редовном поступку.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

kreditna kartica

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

Кошарка

Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

42 мин

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Воцап уводи претплату

43 мин

0
Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

Регион

Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

1 ч

0
Милорад Додик

БиХ

Додик: Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир

1 ч

0

Више из рубрике

Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

Регион

Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

85-годишњак пљачкао по Загребу

4 ч

0
Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

Регион

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

16 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

48

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

14

46

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

14

41

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

14

40

Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

14

36

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner