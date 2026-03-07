Додик: Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир

Аутор:АТВ
Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир јер је својим карактером и циљевима очигледно конципиран тако да буде усмјерен против Срба и Србије, а самим тим и Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Свака манифестација таквог концепта и подршка Бошњака и Хрвата таквој идеји, разара БиХ на парампарчад", каже Додик.
Српски народ је своју вољу за регионалном стабилношћу показао кроз иницијативе попут Отвореног Балкана - простора сарадње, трговине и слободног кретања без граница, каже Додик.
"Док смо ми нудили економију, повезивање и стабилност, други су очигледно изабрали војно груписање и удруживање једних против других.
Такве поруке не доприносе повјерењу у региону. Ипак, српски народ зна да препозна намјере и опасност и увијек је спреман да заштити своје интересе", рекао је Додик.
