Додик: Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир

АТВ

07.03.2026

13:42

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир јер је својим карактером и циљевима очигледно конципиран тако да буде усмјерен против Срба и Србије, а самим тим и Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Свака манифестација таквог концепта и подршка Бошњака и Хрвата таквој идеји, разара БиХ на парампарчад", каже Додик.

Српски народ је своју вољу за регионалном стабилношћу показао кроз иницијативе попут Отвореног Балкана - простора сарадње, трговине и слободног кретања без граница, каже Додик.

"Док смо ми нудили економију, повезивање и стабилност, други су очигледно изабрали војно груписање и удруживање једних против других.

Такве поруке не доприносе повјерењу у региону. Ипак, српски народ зна да препозна намјере и опасност и увијек је спреман да заштити своје интересе", рекао је Додик.

