Притвор младићу и дјевојци због давања дроге малољетницима у Добоју

Аутор:

АТВ

07.03.2026

15:13

Коментари:

0
Притвор младићу и дјевојци због давања дроге малољетницима у Добоју

Окружни суд у Добоју одредио је притвор осумњиченим Б.Ђ. (29) из Маглаја и двадесетједногодишњој С.Ч. из Добоја због сумње да су малолетницима давали дрогу на уживање.

Детаљи кривичног дјела

Окружно јавно тужилаштво у Добоју терети их да су починили кривично дјело омогућавање уживања опојних дрога. Б.Ђ. се терети да је 2. марта ове године, на подручју Добоја, давао малолетници марихуану, односно омогућио јој да конзумира "џоинт".

Према сумњи, након што је претходно од познате особе набавио марихуану и направио "џоинт", дао ју је малолетници која се са њим налазила у аутомобилу, пишу Независне новине.

„Дакле, дао је другом опојну дрогу да је ужива и на други начин омогућио другом да ужива опојну дрогу, а дјело је учињено према дјетету“, наводе из Суда.

Сумња и детаљи дјела

Када је у питању дјевојка С.Ч. из Добоја, њу терете да је у тачно непознато вријеме, од 1. марта 2026. године до раних јутарњих сати наредног дана у Добоју, након што је претходно од познате особе набавила марихуану, направила џоинт и дала Д.С. и В.Ч. ради уживања дроге, а дјело је учињено према више лица, односно према дјетету.

Када је ријеч о посебном услову за притвор из члана 197. став (1) тачка в) Закона о кривичном поступку Републике Српске, по оцјени Суда постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени боравком на слободи поновити исто или слично кривично дјело. За ово кривично дјело запрећена је казна затвора од двије до дванаест година.

