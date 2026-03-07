Арт радар: Глумац Душко Мазалица и историчарка умјетности Вероника

Извор:
АТВ
07.03.2026
16:06
‘Арт радар' ове недјеље открива причу глумца Душка Мазалице, који ће нас одвести у његову скривену оазу ван града.
Дружићемо се и са историчарком умјетности Вероником, која ће нам испричати причу како је стигла из Јекатаринбурга до Београда.
Доносимо и преглед дешавања на локалној и свјетској умјетничкој сцени!
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
