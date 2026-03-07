Logo
Арт радар: Глумац Душко Мазалица и историчарка умјетности Вероника

АТВ

07.03.2026

16:06

Арт радар: Глумац Душко Мазалица и историчарка умјетности Вероника

‘Арт радар' ове недјеље открива причу глумца Душка Мазалице, који ће нас одвести у његову скривену оазу ван града.

Дружићемо се и са историчарком умјетности Вероником, која ће нам испричати причу како је стигла из Јекатаринбурга до Београда.

Доносимо и преглед дешавања на локалној и свјетској умјетничкој сцени!

Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.

Арт радар', недјеља у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

