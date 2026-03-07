Logo
Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

Аутор:

АТВ

07.03.2026

17:07

Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон доживио је нову повреду, која ће га одвојити са терена на одређени период.

"Кошаркаш Партизана Дуејн Вашингтон, доживио је повреду мишића у горњем дијелу листа и биће у наредних неколико недеља ван тима.

Након што је током јучерашњег тренинга пријавио бол, медицински тим је упутио играча на додатне прегледе. Пред Вашингтоном је период мировања, а послије контроле ће бити потврђен период до коначног опоравка", стоји у саопштењу црно-бијелих.

Пред кошаркашима Партизана је дуел против Босне у АБА лиги и Виртуса у Евролиги.

Вашингтон ове сезоне у Евролиги просјечно биљежи 14,9 поена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Двејн Вашингтон

КК Партизан

