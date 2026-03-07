Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

Аутор:АТВ
07.03.2026
17:07
Коментари:0
Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон доживио је нову повреду, која ће га одвојити са терена на одређени период.
"Кошаркаш Партизана Дуејн Вашингтон, доживио је повреду мишића у горњем дијелу листа и биће у наредних неколико недеља ван тима.
Након што је током јучерашњег тренинга пријавио бол, медицински тим је упутио играча на додатне прегледе. Пред Вашингтоном је период мировања, а послије контроле ће бити потврђен период до коначног опоравка", стоји у саопштењу црно-бијелих.
Duejn Vašington van stroja zbog povrede lista.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 7, 2026
Košarkaš Partizana Mozzart Bet Duejn Vašington, doživeo je povredu mišića u gornjem delu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.
Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na… pic.twitter.com/jFcdKYZrg3
Пред кошаркашима Партизана је дуел против Босне у АБА лиги и Виртуса у Евролиги.
Вашингтон ове сезоне у Евролиги просјечно биљежи 14,9 поена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму