Никола Вучевић поломио прст

Црногорски кошаркаш Никола Вучевић доживео је пех на мечу са Даласом протекле ноћи.
Центар Селтикса поломио је домали прст десне шаке два минута пошто је ушао у игру у првој четвртини и према првим прогнозама одсуствоваће са терена мјесец дана.
Америћки медији преносе да ће Вучевић у суботу хируршким путем ријешити проблем и потом ће бити на поштеди у наредном периоду.
До повреде је дошло када је прихватио лопту коју му је послао Причард. Вучевић се готово истог момента, са болном гримасом, ухватио за прст и брзо потом је и напустио игру.
Меч против Даласа био му је 12. у дресу Бостона у који је стигао недавно у трејду из Чикага.
Брзо се и уклопио у игру Селтикса са 11,4 поена, 7,8 скокова и 23,5 минута у просјеку по мечу. Састав из Масачусетса ће до његовог повратка на терен на центарским позицијама морати да се ослони на Португалца Нимиаса Кету и Луку Гарзу.
