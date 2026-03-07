Logo
Ања Бла упозорена у Дубаију: "Потражите заклон"

АТВ

07.03.2026

09:24

Инфлуенсерка из Добоја Ања Благојевић, позната на Инстаграму као Ања Бла, огласила се рано јутрос из Дубаија, где већ неко време живи.

Због рата на Блиском истоку данас су многи у паници и проблему, због сигурности не напуштају своје домове, а Ања Бла је усликала важно обавјештење које јој је стигло у смс поруци.

У поруци је писало:

"Због тренутне ситуације и могуће претње од ракетног напада, одмах потражите заклон у најближој сигурној згради и удаљите се од прозора, врата и отворених простора. Сачекајте даља упутства. (МОл)".

Ања се усликала у кревету, и даље у пиџами и уз поруку упозорења написала пратиоцима: "Добро јутро".

