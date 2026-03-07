Ања Бла упозорена у Дубаију: "Потражите заклон"

Аутор:АТВ
Инфлуенсерка из Добоја Ања Благојевић, позната на Инстаграму као Ања Бла, огласила се рано јутрос из Дубаија, где већ неко време живи.
Због рата на Блиском истоку данас су многи у паници и проблему, због сигурности не напуштају своје домове, а Ања Бла је усликала важно обавјештење које јој је стигло у смс поруци.
У поруци је писало:
"Због тренутне ситуације и могуће претње од ракетног напада, одмах потражите заклон у најближој сигурној згради и удаљите се од прозора, врата и отворених простора. Сачекајте даља упутства. (МОл)".
Ања се усликала у кревету, и даље у пиџами и уз поруку упозорења написала пратиоцима: "Добро јутро".
