ДРАМА У ХРВАТСКОЈ! Концерт Драгане Мирковић прекинут због дојаве о бомби

Концерт музичке звијезде Драгане Мирковић, која је синоћ наступала у Сплиту, прекинут је због дојаве о постављеној бомби, преноси Слободна Далмација.
Према информацијама, инцидент се одиграо након поноћи, када је организација одмах реаговала како би осигурала безбједност публике.
"Јутрос, 7. марта у 00:23 сати, на број 192 позивалац је назвао и навео да је у клубу на подручју Сплита постављена бомба. Након тога на терен су одмах упућени полицијски службеници", наводи се.
Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић
Објекат је превентивно испражњен, специјализовани полицијски службеник обавио је против-експлозивни преглед током којег није пронађено експлозивно средство, након чега је клуб наставио са радом око 1 сат. У току је криминалистичко истраживање, наводе у сплитској полицији.
Подсјетимо, Концерт „Данце 90“, који је требало синоћ да почне у 20 часова у Спортском центру у Никшић, привремено је прекинут након што је стигла дојава о постављеној бомби. Како преноси Радио и телевизија Никшић, полиција је одмах реаговала.
На догађају је требало да наступе бројне звезде деведесетих, а међу њима и певачица Анабела Атијас, која се кратко огласила за медије и поручила да нема места паници.
"Кад је нешто добро онда се то саботира. Ми смо океј, нема драме, чекамо специјалце да све провјере и да наставимо са концертом" - рекла је кратко Анабела, која је све време била смирена.
