Сарајевска полиција забранила скуп подршке Ирану: "Додворавате се кршћанском Западу"

Аутор:АТВ
07.03.2026
09:57
Коментари:1
Планирани јавни скуп подршке убијеној дјеци и цивилима у Ирана у Сарајеву забрањен је због безбједносних ризика, одлука је полиције.
Организатори су обавијестили јавност да је отказана мирна шетња која је требало да се одржи од 13 до 15 часова, од Себиља до Вјечне ватре".
"Молим Вас да у складу с тим обавијестите јавност уколико сте објавили вијест да било какво окупљање није организовано и да ја не преузимам било какву одговорност у случају било каквих посљедица", навели су организатори.
Коментари на ову одлуку су негативни. Поручују да је ријеч о наређењу извана.
"Тројка забранила по налогу кршћанског Запада. То је наслов", "Какви сигурносни разлози? Додворавате се амбасади Израела и УСА а човјек вам побјегао из зграде ФУП-а", поруке су грађана.
Званична сарајевска политика није се до сада изјашњавала о дешавањима између Израла, САД и Ирана.
Познато је да политичко Сарајево гаји снажне идеолошке везе са Ираном које сежу још од 90-их година када су у БиХ долазили муџахедини да ратују на страни муслимана. Са друге стране, директна подршка би их довела у незавидан положај пред политиком Вашингтона.
Недавно је амбасадор БиХ у Вашингтону Свен Алкалај рекао да је "бх. политичка сцена" била у неприликама због слика подршке Палестини и Хамасу из Сарајева. Управо из тих разлога, идеја да се пружи било каква јавна подршка Ирану је сасјечена у коријену.
