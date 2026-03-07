Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Извор:
ПР
07.03.2026
10:55
Коментари:0
Уникредитје покренуо нову фазу иницијативе Уникредит за ЦЕЕ, чиме додатно потврђује своју дугорочну посвећеност пружању подршке микро, малим и средњим предузећима широм региона, кроз више од 2,6 милијарди еура финансијских рјешења доступних до краја 2027. године.
Уникредит за ЦЕЕ представља намјенску иницијативу Уникредит Групе усмјерену на пружање финансирања, савјетодавне подршке и рјешења заснованих на гаранцијским програмима за микро, мала и средња предузећа у Централној и Источној Европи, с циљем подстицања иновација, одрживости и инклузивног раста. Проширење ове иницијативе јасно потврђује стратешки правац којим Уникредит иде у оквиру нове, амбициозне фазе развоја – Уникредит анлимитед. Ову фазу карактерише неограничена амбиција, не само за УникредитГрупу, већ и за 20 милиона клијената широм Европе.
Нова фаза ослања се на 35 гаранцијских линија које су осигурали Европски инвестициони фонд (ЕИФ), Европска инвестициона банка (ЕИБ) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), уз подршку националних развојних програма, с циљем убрзавања приступа повољнијим изворима финансирања за предузећа у Босни и Херцеговини, Бугарској, Хрватској, Чешкој, Словачкој, Мађарској, Румунији, Србији и Словенији.
Међу конкретним предностима за клијенте издвајају се нижи захтјеви за колатералом, повољнији услови финансирања, намјенски савјетодавни програми, као и бржи и једноставнији процеси одобравања финансирања.
У оквиру иницијативе Уникредит за ЦЕЕ посебан фокус биће на одрживости и енергетској ефикасности, дигитализацији и иновацијама, јачању конкурентности локалних ланаца снабдијевања, као и на инклузивном финансирању предузетника, укључујући компаније које воде жене и млади.
Надовезујући се на чврсте темеље, иницијатива Уникредит за ЦЕЕ је од свог покретања 2024. године већ омогућила више од 2 милијарде еура нових кредита кроз гаранцијске програме, чиме је подржано више од 18.000 микро, малих и средњих предузећа.
Подсјећамо да у оквиру иницијативе Уникредит за ЦЕЕ дјелује и локална иницијатива Уникредит за БиХ, кроз коју Уникредит у Босни и Херцеговини нуди широк спектар производа и услуга намијењених СМЕ сегменту. Кроз пажљиво креиране пакете услуга, савремене дигиталне алате и флексибилна рјешења за плаћање, Уникредит Банк д.д. Мостар омогућава пословним субјектима једноставнији, сигурнији и бржи развој пословања. Осим производа и дигиталних услуга, малим и средњим предузећима доступне су и ЕБРД „Go Green“ и „Go Digital in BiH“ кредитне линије те кредитна средстава Њемачке развојне банке KfW, намијењене развоју и модернизацији пословања и подршци на путу зелене транзиције. Додатно, у сарадњи с консултантском кућом Deloitte, Уникредит Банк већ трећу годину заредом реализује Management Excellence Award Program (www.mea.ba) као платформу посвећену умрежавању, едукацији, оснаживању, те препознавању и награђивању изврсности малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини.
“Као лидер на трижишту, свјесни смо своје одговорности да активно доприносимо развоју домаће привреде, с посебним фокусом на мала и средња предузећа као кључне покретаче економског раста. У складу са нашом стратегијом Уникредит анлимитед, усмјерени смо на пружање најквалитетнијих услуга и рјешења нашим клијентима, како бисмо заједно стварали одржив и квалитетан раст. Наш циљ није само пружити подршку привредницима кроз савремне финансијске инстументе и услуге, него и кроз стучност, искуство и посвећеност наших експерата”, изјавила је Амина Махмутовић, предсједница Управе УникредитБанк д.д. Мостар.
“Микро, мала и средња предузећа представљају кључни покретач економског развоја и запошљавања у Босни и Херцеговини. Кроз иницијативу Уникредит за ЦЕЕ желимо додатно унаприједити приступ финансирању за домаће предузетнике и компаније, пружајући им подршку у даљем расту, модернизацији пословања и реализацији инвестиција. Ова иницијатива у потпуности је усклађена са стратешким оквиром Уникредит анлимитед, кроз који настојимо оснажити локалне економије, подстаћи иновације и одрживе пословне моделе те нашим клијентима омогућити квалитетна и конкурентна финансијска рјешења која доприносе њиховом дугорочном развоју”, изјавио је Спас Видаркински, предсједник Управе УникредитБанк а.д. Бања Лука.
Поред иницијативе Уникредит за ЦЕЕ, банке Уникредит Групе широм региона пружају и широк спектар других финансијских рјешења и облика подршке пословним субјектима. Укупна улагања у реалну економију региона Централне и Источне Европе, током протекле године достигла су 15 милијарди еура кредита, одобрених за 430.000 микро, малих и средњих предузећа.
„Нови финансијски капацитет од 2,6 милијарди еура, заједно са нашим европским партнерствима и унапријеђеним моделом дистрибуције, омогућава нам да подржимо хиљаде предузетника у њиховом расту, иновацијама и зеленој транзицији. Ово је у потпуности усклађено са нашом стратегијом Уникредит анлимитед, која је усмјерена на убрзавање квалитетног раста, кориштење технолошких предности и оснаживање наших запослених како би клијентима пружили рјешења највишег стандарда широм Централне и Источне Европе“, изјавила је Теодора Петкова, директорица UniCredita за Централну и Источну Европу.
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
14
48
14
46
14
41
14
40
14
36
Тренутно на програму