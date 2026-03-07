Нивес Целзијус у брусхалтеру снимила попрсје прекривено осипом

Извор:
Курир
07.03.2026
12:00
Коментари:0
Пјевачица Нивес Целзијус је веома активна на друштвеним мрежама, гдје свакодневно дијели провокативне фотографије и снимке.
Готово увијек у првом плану су њене природне, бујне груди, које хрватска пјевачица поносно истиче. Ипак, данас је због њих наишла на проблем и одмах се пожалила својим пратиоцима на Инстаграму.
Сцена
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус
“Данас снимам нешто у брусхалтеру и синоћ добијем најодвратнији алергијски осип, али то није све... Имам и неку масницу на сиси, коју не могу да објасним. Не знам одакле је, да сам бар нешто радила” – рекла је Нивес.
Пјевачица је показала попрсје прекривено црвеним осипом, а потом је помјерила сако како би открила велику зелену модрицу, шокирајући своје пратиоце.
Фудбал
2 ч0
Економија
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
46
14
41
14
40
14
36
14
26
Тренутно на програму