Нивес Целзијус у брусхалтеру снимила попрсје прекривено осипом

Извор:

Курир

07.03.2026

12:00

Пјевачица Нивес Целзијус је веома активна на друштвеним мрежама, гдје свакодневно дијели провокативне фотографије и снимке.

Готово увијек у првом плану су њене природне, бујне груди, које хрватска пјевачица поносно истиче. Ипак, данас је због њих наишла на проблем и одмах се пожалила својим пратиоцима на Инстаграму.

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

“Данас снимам нешто у брусхалтеру и синоћ добијем најодвратнији алергијски осип, али то није све... Имам и неку масницу на сиси, коју не могу да објасним. Не знам одакле је, да сам бар нешто радила” – рекла је Нивес.

Пјевачица је показала попрсје прекривено црвеним осипом, а потом је помјерила сако како би открила велику зелену модрицу, шокирајући своје пратиоце.

