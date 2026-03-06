Карлеуша бацила око на турског милионера: Отишла у Истанбул, он био у вези са српском пјевачицом

Извор:
Телеграф
06.03.2026
22:10
Пјевачица Јелена Карлеуша већ неколико дана борави у Турској, а како брује тамошњи медији, тамо борави због милијардера који је бацио око на њу.
Турски медији је прате у стопу, а за једну тамошњу телевизију је дала и интервју. Том приликом осврнула се и на милијардера Садетина Сарана, предсједника фудбалског клуба Фенербахче.
Јелена Карлеуша, храбро и контроверзно име европске поп музике, припрема се да својој каријери дугој три деценије дода нове пројекте. Карлеуша је изјавила да су јој фанови дали титулу "диве", а истакла је и да њен самоувјерени наступ на сцени потиче од њеног хороскопског знака Лава. Умјетница, која је најавила да ради на новом албуму, духовито је наговијестила и да би могла да се уда по трећи пут. Карлеуша је током разговора говорила и о Турској, а посебну пажњу привукла је изјавом о Садетину Сарану, који је својевремено био у вези са певачицом Емином Јаховић.
Сцена
Угледни политичар залуђен Јеленом Карлеушом
Карлеуша, која је привукла пажњу својим речима о Турској, похвалила је предсједника Фенербахчеа Садетина Сарана, рекавши: "Уопште није лош!" Такође је навела да је у приватном животу срећна самохрана мајка двије ћерке. Пјевачица је истакла и да је била мета сајбер напада на друштвеним мрежама због својих политичких ставова - наводи се у прилогу једне од најгледанијих турских телевизија.
