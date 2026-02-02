Logo
Карлеуша објавила фотографију какву није јако дуго

Агенције

02.02.2026

05:34

Пјевачица Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/ screenshot

Пјевачица Јелена Карлеуша након повратка из Дубаија, гдје је одмарала са кћеркама Атином и Ником, вратила се уобичајеним пословним обавезама и снимањима.

Концерти, наступи, снимања Пинкових звезде поново су у пуном јеку, али је пјевачица и између густог распореда нашла вријеме да се види са оцем и проведе неколико сати у опуштеној, породичној атмосфери.

Јелена и Драган Карлеуша виђени су у једном ресторану у Земуну, гдје су ручали, а потом и направили заједнички селфи.

"Тата", написала је Јелена Карлеуша кратко уз објаву и додала емоџи црвеног срца.

Јелена Карлеуша привукла је пажњу сведеним, али елегантним стајлингом. Носила је црни сако, док је на лицу имала минимално шминке.

Њен отац Драган Карлеуша је био опуштено обучен, носио је црну дуксерицу и шешир на глави.

Иначе, Драган се у јавности није дуго појављивао.

Јелена и Драган Карлеуша
Јелена и Драган Карлеуша

Јелена Карлеуша

