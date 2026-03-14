Преминуо чувени Јурген Хабермас

14.03.2026
18:52
Чувени њемачки филозоф и социолог Јурген Хабермас преминуо је данас у 96. години, објавила је издавачка кућа "Зуркамп", позивајући се на његову породицу.
Хабермас је био један од најутицајнијих филозофа свог времена и његово име се везује за Франкфуртску школу, која је снажно утицала на студентске протесте 60-тих година прошлог вијека.
Његова каријера започела је 50-их година 20. вијека на Институту друштвених истраживања у Франкфурту, гдје је радио са Теодором Адорном.
Хабермас је 1961. године у Марбургу стекао највиши постдокторски академски степен својим дјелом "Структурна трансформација јавне сфере".
Након неколико година на Универзитету у Хајделбергу, преузео је катедру за филозофију и социологију Макса Хоркхајмера на Универзитету у Франкфурту 1964. године.
Током студентске побуне 1968. године Хабермас је био доживљен као присталица, али је одбацио радикализацију покрета, пише "Шпигл".
Он се 1971. преселио у Штарнберг близу Минхена, гдје је до 1981. године водио Институт "Макс Планк" за проучавање услова живота у научно-техничком свијету.
У посљедњој години студија објавио је своје главно дјело "Теорија комуникативне акције".
Хабермас се 1983. вратио у Франкфурт, гдје је поново радио као професор филозофије до пензионисања 1994. године.
Средином 1986. иницирао је познати "Сукоб историчара" након што се супротставио релативизовању Холокауста неких десно оријентисаних научника.
