Преминуо чувени Јурген Хабермас

Фото: Pixabay

Чувени њемачки филозоф и социолог Јурген Хабермас преминуо је данас у 96. години, објавила је издавачка кућа "Зуркамп", позивајући се на његову породицу.

Хабермас је био један од најутицајнијих филозофа свог времена и његово име се везује за Франкфуртску школу, која је снажно утицала на студентске протесте 60-тих година прошлог вијека.

Његова каријера започела је 50-их година 20. вијека на Институту друштвених истраживања у Франкфурту, гд‌је је радио са Теодором Адорном.

Хабермас је 1961. године у Марбургу стекао највиши постдокторски академски степен својим д‌јелом "Структурна трансформација јавне сфере".

Након неколико година на Универзитету у Хајделбергу, преузео је катедру за филозофију и социологију Макса Хоркхајмера на Универзитету у Франкфурту 1964. године.

Током студентске побуне 1968. године Хабермас је био доживљен као присталица, али је одбацио радикализацију покрета, пише "Шпигл".

Он се 1971. преселио у Штарнберг близу Минхена, гд‌је је до 1981. године водио Институт "Макс Планк" за проучавање услова живота у научно-техничком свијету.

У посљедњој години студија објавио је своје главно д‌јело "Теорија комуникативне акције".

Хабермас се 1983. вратио у Франкфурт, гд‌је је поново радио као професор филозофије до пензионисања 1994. године.

Средином 1986. иницирао је познати "Сукоб историчара" након што се супротставио релативизовању Холокауста неких десно оријентисаних научника.

