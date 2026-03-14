Пјевачица се сналазила да заради: Брала сам шљиве

14.03.2026
18:42
Позната пјевачица Маја Маријана отворила је душу и проговорила о најтежем периоду у свом животу, стравичној повреди која ју је приковала за кревет, али и о времену када је брала шљиве како би зарадила.
Иако је рођена и одрасла у Београду, мало ко зна да је Маја Маријана као клинка обављала пољопривредне послове на југу Србије и у Војводини.
Љетње распусте проводила је у родној кући свог покојног оца у селу надомак Блаца (у Топлици), као и код баке у Србобрану.
"Било је занимљивих активности, од пецања, купања у реци, до брања шљива. Додуше, моја каријера брања шљива је кратко трајала. Плашим се паукова јако, тако да сам због њих брзо и одустала од бербе шљива – рекла је Маја Маријана искрено, па је додала:
"Од малена знам за рад, сезонски послови су за мене као клинку представљали авантуру. Било да сам код баке у Србобрану или на југу, никада нисам бјежала од рада. У Топлици сам брала шљиве и купине, а у Србобрану скидала метлице са кукуруза",рекла је пјевачица.
Иако данас води потпуно другачији живот и ријетко има времена да оде у родни крај свог оца, признаје да је за тај крај и даље вежу снажне успомене.
