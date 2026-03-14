Logo
Large banner

Дарко Лазић након сахране брата објавио емотиван снимак : ''Мили мој..''

Аутор:

АТВ

14.03.2026

13:33

Коментари:

0
Дарко Лазић
Фото: Youtube/ Republika Hronika

Пјевач Дарко Лазић јуче, 13. марта, испратио је свог брата Драгана Лазића на вјечни починак, након што је млађи Лазић трагично настрадао 11. марта у саобраћајној несрећи возећи мотоцикл близу Шапца.

Породица Лазић и пријатељи преплављени су тугом због овог прераног губитка.

Драган је важио за талентованог пјевача, познатог по осмијеху и доброти коју је ширио око себе.

Дарко се огласио након сахране и на Инстаграму подијелио емотиван снимак Драгана како пјева.

Свака ријеч и тон на снимку одјекивали су његовом душом, а емоције су биле неизмјерне.

- Мили мој - написао је Дарко кратко уз снимак.

Иако се Драган бавио музиком, никада се није експонирао у медијима, наступајући углавном на приватним прославама и локалним догађајима.

Једна његова велика жеља, да сними дует са рођеним братом Дарком, остала је, нажалост, неостварена.

Подсетимо, трагично преминули пјевач страдао је на мотору када му је пут пресјекао аутомобил марке "цитроен" код Шапца. На путу до болнице подлегао је повредама, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Драган Лазић

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Коментари (0)
Large banner

