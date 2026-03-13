Прво појављивање Милице Тодоровић у јавности након порођаја: Ево шта је поручила присутнима

Аутор:АТВ
13.03.2026
21:54
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић породила се прије нешто више од мјесец дана, а вечерас се поново појавила пред публиком, и то као специјални гост на концерту пјевачице Индира Левак.
Милица је на сцену изашла тип-топ сређена, а публика ју је дочекала великим аплаузом.
Видно расположена, пјевачица се обратила присутнима и поручила да јој се испунила велика жеља:
"Морам да кажем да ми је велико задовољство што сам твој гост вечерас, испунила ми се жеља да будем са тобом на сцени" - рекла је Милица Тодоровић.
Подсјетимо, певачица Милица Тодоровић се недавно огласила се сада на друштвеним мрежама и подијелила снажну поруку вјере и охрабрења која је многе дирнула.
"Не оптерећуј себе превише. Бог те гледа. Зна кроз шта пролазиш. Зна да си уморна. Зна да си дала све од себе. Зна да си збуњена због будућности. И поред свега ти идеш даље. Ниси одустала и Бог се томе радује", преноси Курир.
"Ти си снажна жена; прошла си кроз сваку олују и остала усправна. Плакала си ноћима, али ти је Бог дао снагу да поново устанеш. Оно што је требало да те сломи, учинило те је јачом и зато му захваљујеш" - стајало је у објави Милице Тодоровић ове ријечи, са којим се очигледно поистовјетила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
23
27
22
56
22
44
22
41
22
32
Тренутно на програму