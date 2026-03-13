Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

СРНА

13.03.2026

21:15

Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изјавио је да амерички предсједник Доналд Трамп жели окончање сукоба у Украјини како би се стране могле вратити нормалним економским односима.

"Дакле, било је много расправе о томе каква би тачно требало да буде наша спољна политика према Русији и Украјини. Предсједник Трамп је био веома јасан, жели да се страдања зауставе на обје стране. Жели да се врати трговини", рекао је Венс током говора у Сјеверној Каролини.

Трамп је раније иницирао телефонски разговор са руским предсједником Владимиром Путином током којег је било ријечи о тренутним дешавањима на међународној сцени, укључујући мировне преговоре о Украјини.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков је након разговора рекао да су Русија, САД и Украјина заинтересоване за наставак трилатералних преговора о рјешењу кризе у Украјини.

