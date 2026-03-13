Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара

Аутор:АТВ
13.03.2026
20:21
Коментари:0
Немилосрдна пљачкашка екипа у сјеверној Калифорнији претворила је луксузну јувелирницу у Фремонту у пустош након разбијања излога, побјегавши са запањујућих 1,7 милиона долара вриједног накита за нешто више од једног минута.
Шокантни снимак са надзорних камера, који је недавно објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава, показује прецизност пљачке која се догодила 18. јуна 2025. године у јувелирници Кумар Јевелерс у Фремонту, јавља Калифорнија Пост.
Власти су догађај описале као "напад у мафијашком стилу".
На снимку се види колона возила која уз шкрипу кочница стаје испред продавнице, док се група од готово двије десетине маскираних осумњичених у тамним дуксерицама обрушава на јувелирницу попут тактичке јединице.
Наоружани крамповима и чекићима и са ранцима на леђима, хаос који је услиједио у радњи извели су готово хируршком прецизношћу.
Професионални лопови разбијали су стаклене витрине застрашујућом брзином и трпали злато и дијаманте у торбе - испразнивши процијењених 75-80 одсто робе из јувелирнице.
Власти наводе да је пљачка трајала око 70 секунди прије него што је група побјегла у возилима која су их чекала, са готово 2 милиона долара вриједним накитом. Снимак је првобитно објавио лист Ист Беј Тајмс.
Маскирана група је затим побјегла и ускочила у више украдених возила за бјекство која су отишла у различитим правцима.
Пошто су аутомобили били украдени, аутоматски системи за очитавање регистарских таблица нису помогли истражиоцима да повежу осумњичене са пљачком.
"Приморани да одлуче који аутомобил да прате, полицајци су наставили потјеру за (једном) црном 'акуром'", навели су савезни тужиоци у судским поднесцима.
"Током потјере, црна 'акура' је претицала друга возила са погрешне стране пута, пролазила кроз знакове за заустављање на више раскрсница и достизала брзину од приближно 130 километара на сат док је кривудала кроз траке."
Власти су касније ухапсиле четири осумњичена која се наводно доводе у везу са злочином: Афатупетаикија Фасисила, Хосе Ерада-Арагона, Андреса Палестина и Тома Паркера Донегана, који су у то вријеме имали око 19 или 20 година.
Фасисила и Палестино су пуштени на слободу док се поступак наставља, према записима које је прегледао лист Ист Беј Тајмс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
29
21
15
21
08
21
06
21
00
Тренутно на програму