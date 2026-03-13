Лото резултати 21. кола: Ово су извучени бројеви

АТВ

13.03.2026

20:12

Фото: ATV

У 21 првом колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, извучени су бројеви 34, 28, 33, 35, 24, 13 и 16.

У овом колу није извучена седмица, али је било 8 шестица по 12 хиљада марака.

Иначе, Лото седмица у 21. колу била је вриједна девет милиона и 50 хиљада конвертибилних марака.

Два играча имала су прилику да добију поменуте милиона. Њима су фалили бројеви 6 и 38, али ниједан од њих није изашао из бубња. Умјесто тога, избачен је број 16.

Лото плус

Лото плус био је вриједан 3.900.000 КМ, а ни у овој игри није извучен главни добитак.

Добитна комбинација гласила је - 9, 10, 34, 37, 27, 30 и 29.

Премија за Лото плус, као и за Лото 7/39 расте у наредном колу, па ће играчи прилику за милионе имати већ у уторак.

Џокер у 21. колу био је вриједан 200.000 КМ.

Међутим, ни у трећој игри овог кола није било главног добитка.

Џокер број који је бубањ избацио гласио је - 223912.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

