Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи

Аутор:АТВ
13.03.2026
16:30
Коментари:0
Републичка тржишна инспекција је за пет дана извршила 123 инспекцијска надзора у циљу утврђивања начина формирања цијена течних нафтних деривата и установљено је да на 43 бензинске пумпе није поштована Уредба Владе о ограничењу марже.
В.д. директора Управе Миодраг Мишић је навео да су инспектори издали прекршајне налоге у укупном износу од 666.000 КМ.
Истакао је да ће фокус остати на контроли формирања цијена нафте и основних животних намирница и да ће инспектори кажњавати злоупотребе.
