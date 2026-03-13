13.03.2026

16:30

Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи

Републичка тржишна инспекција је за пет дана извршила 123 инспекцијска надзора у циљу утврђивања начина формирања цијена течних нафтних деривата и установљено је да на 43 бензинске пумпе није поштована Уредба Владе о ограничењу марже.

В.д. директора Управе Миодраг Мишић је навео да су инспектори издали прекршајне налоге у укупном износу од 666.000 КМ.

Истакао је да ће фокус остати на контроли формирања цијена нафте и основних животних намирница и да ће инспектори кажњавати злоупотребе.

