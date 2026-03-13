Из Кабинета предсједника Српске уплаћена средства за водовод у Пребиловцима

Аутор:АТВ
13.03.2026
15:06
Коментари:0
Из Кабинета предсједника Републике Српске уплаћена су средства за изградњу водоводне мреже у Пребиловцима, што ће много значити за мјештане овог страдалничког српског села, рекао је предсједник ове мјесне заједнице Алекса Драгићевић.
Реализација овог важног пројекта биће остварена уз подршку предсједника Републике Српске и суфинансирање града Чапљине.
Изградња водоводне мреже представља велики и значајан корак за даљи развој Пребиловаца и побољшање услова живота свих мјештана.
"Изражавамо искрену захвалност Кабинету предсједника Републике Српске за указану подршку, као и граду Чапљини на суфинансирању овог значајног пројекта", рекао је Драгићевић, преноси "Срна".
Прошле године предсједник Републике Српске Милорад Додик донио је одлуку о уплати 300.000 КМ за изградњу водовода у селу Пребиловци код Чапљине, који за мјештане овог страдалничког српског села значи живот и опстанак.
Ова вијест обрадовала је све Пребиловчане, ма гдје били.
"За становнике Пребиловаца ово значи живот. Вода је основ да би се могло живјети. Људи су се мучили, вукли воду из бушотина, пунили чатрње... Љета су дуга, врела и сушна и без воде је живот неиздржљив. Сада ћемо имати основне услове за живот", рекао је Драгићевић.
Он је рекао да је ово историјски дан за ово српско село и подсјећа да се са градњом водовода почело још прије рата, али никада није завршен.
"Хвала Додику и властима Републике Српске који увијек имају љубави и разумијевања за Пребиловце", рекао је Драгићевић.
Он додаје да је Влада Републике Српске до сада у два наврата издвојила 200.000 КМ за водовод у Пребиловцима.
"Сада је направљен пројекат у сарадњи са градоначелницом Чапљине Ивом Рагуж да свака обновљена кућа добије бесплатно прикључак, као и Црква Вазнесења Христовог, будући конак поред цркве, игралиште и Дом културе", додаје Драгићевић.
Средства намијењена водоводу у Пребиловцима су уплаћена Јавном комуналном предузећу "Водовод" Чапљина, чији директор Анте Маслаћ је рекао да ће свако домаћинство добити воду за пола године.
"Ту је доста ствари одрађено и припремљено. Требамо поднијети одређене захтјеве. Постоји захтјев за око 40 прикључака, међу којима Црква и Дом културе. Потребно је око 400.000 КМ, а остатак средстава обезбиједиће град Чапљина и `Водовод`", рекао је Маслаћ.
Додик је осигурао и средства за изградњу Храма Христовог васкрсења у Пребиловцима који је саграђен и освештан 2015. године у знак сјећања на око 4.000 Срба доње Херцеговине које су усташе убиле у Другом свјетском рату, а које је Српска православна црква канонизовала исте године.
Храм је урађен по узору на Цркву Христовог гроба у Јерусалиму, која је симбол васкрсења и живота, а градњу је помогла и српска дијаспора.
Додик је у августу прошле године у Пребиловцима најавио да ће на овом српском стратишту бити изграђен манастирски комплекс и споменик, који ће имати национални значај.
Пребиловци су симбол страдања српске Херцеговине у вријеме злочиначке НДХ и најстрадалније село у Европи у Другом свјетском рату, у којем је у августу 1941. од око хиљаду становника убијено њих 823, махом жена и дјеце.
У Пребиловцима данас живи 45 становника, а поред храма гради се и конак како би се успоставио манастир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
24
15
22
15
18
15
13
15
11
Тренутно на програму