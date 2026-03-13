Драма у судници: Рамо Исак говорио повишеним тоном, Фаћо му рекао "Не дери се, међеде један"

Извор:
У Општинском суду у Сарајеву одржава се рочиште Амиру Пашићу Фаћи, који је оптужен за кривично дјело психичко насиље путем информационих технологија.
Министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак стигао је накнадно у судницу под пратњом и свједочио је, како је то било и најављено.
У свом излагању Рамо Исак је повисио тон када је говорио о томе како неко може псовати дјецу и унучад.
Тада се укључио и Амир Пашић Фаћо, који је казао Исаку: "Не дери се".
Рамо Исак му је узвратио: "Не дери се ти". Након тога се укључила и судиница која је опоменула обојицу.
Након тога је Фаћо добацио: "Међеде један".
Подсјећамо, осим Исака, данас свједоче и Душка Јуришић, Мирза Врањ и Далија Хасанбеговић-Конаковић.
