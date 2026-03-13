Logo
Драма у судници: Рамо Исак говорио повишеним тоном, Фаћо му рекао "Не дери се, међеде један"

Аваз

13.03.2026

14:13

Драма у судници: Рамо Исак говорио повишеним тоном, Фаћо му рекао "Не дери се, међеде један"
Фото: Avaz

У Општинском суду у Сарајеву одржава се рочиште Амиру Пашићу Фаћи, који је оптужен за кривично д‌јело психичко насиље путем информационих технологија.

Министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак стигао је накнадно у судницу под пратњом и свједочио је, како је то било и најављено.

У свом излагању Рамо Исак је повисио тон када је говорио о томе како неко може псовати д‌јецу и унучад.

Рамо Исак

БиХ

Полицајац ФУП-а промовише газије и шехиде, а министар Исак му пружа подршку

Тада се укључио и Амир Пашић Фаћо, који је казао Исаку: "Не дери се".

Рамо Исак му је узвратио: "Не дери се ти". Након тога се укључила и судиница која је опоменула обојицу.

Након тога је Фаћо добацио: "Међеде један".

Подсјећамо, осим Исака, данас свједоче и Душка Јуришић, Мирза Врањ и Далија Хасанбеговић-Конаковић.

(Аваз)

Амир Пашић Фаћо

Рамо Исак

Коментари (0)
