Logo
Large banner

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

10.02.2026

07:32

Коментари:

3
Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

Федерална управа полиције (ФУП) завршила је на лошем 101. мјесту на престижном такмичењу специјалних јединица "UAE SWAT Challenge" у Дубаију, док је САЈ Републике Српске тренутно на добром 47. мјесту.

Ови резултати изазвали су бројне реакције у јавности, а федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак понудио је за Н1 објашњење које укључује безбједносне пријетње, али и обавјештајне игре сусједних држава.

Исак је признао да је резултат лош, али тврди да у Дубаи није отишла елитна постава, већ тим састављен "у задњи час".

"Нисмо смјели послати најбоље"

На питање водитељке како коментарише чињеницу да су специјалци из РС-а били далеко испред, те да је ФУП д‌јеловао неспремно, Исак је одговорио:

policija saj specijalna antiteroristicka jedinica despot

БиХ

САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"

"Тачно је то. Људи су добили позив задњи дан, списак је прављен у задњи час. Да сам ја састављао тим, то би се радило пет мјесеци раније, тренирали би заједно. Овако, састављен је тим само да се оде и презентује, јер нам генерално недостаје полицијских службеника."

Међутим, кључни разлог зашто у Емирате нису отишли најспремнији специјалци, према Исаковим ријечима, лежи у безбједносној ситуацији у земљи и пријетњама које долазе од Милорада Додика.

Рамо Исак

БиХ

Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор

"Нису нам најбољи отишли из Сарајева због Додика и таквих као што је он. Нисмо их смјели послати. Јер, ако те људе пошаљемо, ко ће сутра одговорити у тренутку да буде потребно? Они су ту да бране државу", истакнуо је Исак, додајући да су ФУП-ови тимови раније у Америци и Турској увијек били међу прва три.

Подијели:

Тагови :

Рамо Исак

Милорад Додик

Федерална управа полиције

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

Кошарка

Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

4 ч

0
Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Кошарка

Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

4 ч

0
Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

Свијет

Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

4 ч

0
Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

Хроника

Судар два камиона у тунелу Караула: Саобраћај био обустављен у потпуности

4 ч

0

Више из рубрике

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

БиХ

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

13 ч

1
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

БиХ

Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

14 ч

0
Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

БиХ

Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

16 ч

1
Доказано позитивно дејство канабиса код тешких обољења

БиХ

Доказано позитивно дејство канабиса код тешких обољења

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

11

08

Песков: Москва увијек била заговорник дијалога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner