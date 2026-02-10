Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

10.02.2026
07:32
Коментари:3
Федерална управа полиције (ФУП) завршила је на лошем 101. мјесту на престижном такмичењу специјалних јединица "UAE SWAT Challenge" у Дубаију, док је САЈ Републике Српске тренутно на добром 47. мјесту.
Ови резултати изазвали су бројне реакције у јавности, а федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак понудио је за Н1 објашњење које укључује безбједносне пријетње, али и обавјештајне игре сусједних држава.
Исак је признао да је резултат лош, али тврди да у Дубаи није отишла елитна постава, већ тим састављен "у задњи час".
На питање водитељке како коментарише чињеницу да су специјалци из РС-а били далеко испред, те да је ФУП дјеловао неспремно, Исак је одговорио:
БиХ
САЈ на 10., ФУП 103. мјесту: "Ударили" на Раму Исака - "Јачи него ФБИ"
"Тачно је то. Људи су добили позив задњи дан, списак је прављен у задњи час. Да сам ја састављао тим, то би се радило пет мјесеци раније, тренирали би заједно. Овако, састављен је тим само да се оде и презентује, јер нам генерално недостаје полицијских службеника."
Међутим, кључни разлог зашто у Емирате нису отишли најспремнији специјалци, према Исаковим ријечима, лежи у безбједносној ситуацији у земљи и пријетњама које долазе од Милорада Додика.
БиХ
Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор
"Нису нам најбољи отишли из Сарајева због Додика и таквих као што је он. Нисмо их смјели послати. Јер, ако те људе пошаљемо, ко ће сутра одговорити у тренутку да буде потребно? Они су ту да бране државу", истакнуо је Исак, додајући да су ФУП-ови тимови раније у Америци и Турској увијек били међу прва три.
Кошарка
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
47
11
45
11
31
11
19
11
08
Тренутно на програму