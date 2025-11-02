Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор

02.11.2025
18:53
Коментари:1
Рамо Исак, министар унутрашњих послова ФБиХ, један је од познатијих федералних министара с обзиром на то да често своје снимке и фотографије, пословне али и приватне, дијели са јавношћу на друштвеним мрежама.
Исак често забавља друштвене мреже својим гостовањима у медијима. Недавно се на мрежама појавио снимак који је настао много година прије него што ће Исак преузети министарску позицију
Он је, наиме, рекламирао једног киропрактичара из Јање који му је, како се може чути на снимку, помогао и ријешио дугогодишње проблеме и тегобе које је имао.
"Двије године сам имао јаке главобоље, болове у врату, леђима, нестабилан ход, трњење ногу и руку и друге тегобе. Безуспјешно сам се лијечењен у бројним здравственим установама. На лијечење сам дао сам много пара, али излијечења није било, чак ни олакшања мојих тегоба. Са два киропрактичка третмана ја сам отклонио све своје тегобе и вратио се у нормалан живот", рекао је Исак.
Исак је у видеу потписан као професор.
