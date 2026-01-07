Logo
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Извор:

СРНА

07.01.2026

14:46

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Више од 1.000 блокираних путника провело је ноћ на међународном аеродрому у Амстердаму због отказивања стотина летова усљед снијега и леда који су погодили дијелове Европе и мјестимично изазвали обустављање жељезничког саобраћаја.

Аеродром "Схипхол", на периферији Амстердама, поставио је стотине пољских кревета преко ноћи и послужио доручак уморним путницима, док је особље чистило снијег са писта и одлеђавало авионе.

слава дјеца сопот

Србија

Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Холандска жељезничка и друмска мрежа такође је тешко погођена новим сњежним таласом.

Друмски саобраћај отежан је и широм Француске, а национална метеоролошка служба "Метео Франс" саопштила је да су велике области на сјеверу и западу земље, укључујући регију Париза, у стању приправности због снијега и поледице.

Власти су савјетовале људима да раде од куће и избјегавају кориштење аутомобила у регијама погођеним снијегом. Камионима и школским аутобусима забрањено је кретање.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Свијет

Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

Добре вијести стигле су за поједине становнике Берлина током хладног таласа, јер је снабдијевање струјом обновљено у хиљадама домаћинстава након четири дана, саопштиле су власти.

На западу Шведске пала је велика количина сијега, а власти у Гетеборгу искључиле су све градске трамваје због неповољних временских услова, јавио је фински емитер СВТ.

Тагови:

