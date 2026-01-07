У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Извор:
Више од 1.000 блокираних путника провело је ноћ на међународном аеродрому у Амстердаму због отказивања стотина летова усљед снијега и леда који су погодили дијелове Европе и мјестимично изазвали обустављање жељезничког саобраћаја.
Аеродром "Схипхол", на периферији Амстердама, поставио је стотине пољских кревета преко ноћи и послужио доручак уморним путницима, док је особље чистило снијег са писта и одлеђавало авионе.
Холандска жељезничка и друмска мрежа такође је тешко погођена новим сњежним таласом.
Друмски саобраћај отежан је и широм Француске, а национална метеоролошка служба "Метео Франс" саопштила је да су велике области на сјеверу и западу земље, укључујући регију Париза, у стању приправности због снијега и поледице.
Власти су савјетовале људима да раде од куће и избјегавају кориштење аутомобила у регијама погођеним снијегом. Камионима и школским аутобусима забрањено је кретање.
Добре вијести стигле су за поједине становнике Берлина током хладног таласа, јер је снабдијевање струјом обновљено у хиљадама домаћинстава након четири дана, саопштиле су власти.
На западу Шведске пала је велика количина сијега, а власти у Гетеборгу искључиле су све градске трамваје због неповољних временских услова, јавио је фински емитер СВТ.
