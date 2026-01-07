Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Извор:
Телеграф
07.01.2026
14:37
Коментари:0
Након што су преживјели срамне увреде на друштвеним мрежама због скромне славске трпезе, Милан Марковић са супругом и шесторо дјеце дочекао је најрадоснији хришћански празник уз осмијехе и наду коју им је донијела људска солидарност.
Прије само неколико седмица, породица Марковић из Сопота била је мета подсмијеха милиона људи широм свијета. Снимак њихове скромне вечере за Светог Николу, на којој су се налазили само погача и риба, постао је виралан на Западу, гдје су корисници друштвених мрежа, не знајући за тешку материјалну ситуацију породице, исмијавали њихово сиромаштво.
Свијет
Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета
Слика из дома Марковића сада је потпуно другачија. Отац Милан објавио је на свом Инстаграм профилу фотографије са прославе Бадње вечери које су разњежиле Србију.
На новим фотографијама виде се насмијана дјеца окупљена око традиционалне трпезе. Уз обавезну божићну пшеницу, погачу и бадњак, дјеца су позирала у празничном расположењу. Иако је трпеза и даље скромна у складу са обичајима поста, на лицима малишана више нема сјенке бриге.
– Срећно Бадње вече – кратко је написао Милан уз симболе молитве и љубави, док су се у коментарима низале поруке подршке из цијелог свијета, од Бразила до Србије.
Ово Бадње вече има посебан значај за Марковиће јер је вјероватно посљедње које проводе у неусловном смјештају. Како је Милан раније потврдио, захваљујући једној хуманитарној организацији и људима добре воље који су се активирали након срамних напада на интернету, породици је ријешен највећи животни проблем – добијају нову кућу.
– Највећи животни проблем нам је ријешен. Имаћемо своју слободу и двориште гдје ће дјеца моћи да се играју без страха. Све нам и даље дјелује као сан – изјавио је Милан недавно.
Савјети
Шта урадити са новчићем који пронађете у чесници?
Иронија ове приче лежи у томе што је управо снимак направљен са намјером да се породица понизи, постао “окидач” за талас доброте.
Американац који је први подијелио видео се у међувремену извинио, а Милан истиче да је “из зле намјере испало племенито дјело”.
Правна процедура око преузимања новог дома очекује се одмах након празника, а до тада, Марковићи у миру и радости прослављају Божић, свјесни да више нису сами и да је њихова вјера, упркос искушењима, на крају награђена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму