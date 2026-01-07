Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

Извор:
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа ставила је до знања венецуеланском министру унутрашњих послова Диосдаду Кабељу да би могао да се нађе на врху списка потенцијалних мета, уколико не буде помогао привременој предсједници Делси Родригез да испуни америчке захтјеве и успоставио ред након свргавања предсједника Николаса Мадура, навела су три извора упозната са овим питањем, преноси данас Ројтерс.
Како је навео један од извора, Кабељо, који контролише снаге безбједносит и оптужен је за кршења људских права, један је од малобројних сљедбеника Мадура на које је Трамп одлучио да се ослони док привремене власти настоје да одрже стабилност током периода транзиције.
Амерички званичници су посебно забринути да би Кабељо, с обзиром на своју историју репресије и ривалства са Родригез, могао да игра улогу некога ко би кварио покушаје сарадње.
Према ријечима једног од извора, америчка администрација је преко посредника Кабељу саопштила да би, ако не буде сарађивао, могао да се суочи са сличном судбином као Мадуро, који је заробљен у америчкој акцији у суботу и одведен у Њујорк , или би му живот могао бити у опасности.
Извор је, међутим, додао да би његова ликвидација могла да буде ризична и да мотивише његове присталице.
У једној од својих првих одлука као вршилац дужности предсједнице,
Родригез је именовала генерала Густава Гонзалеза Лопеза за новог шефа Предсједничке почасне гарде и Генералног директората Војне контраобавјештајне службе (ДГЦИМ), саопштено је касно синоћ на државној телевизији.
