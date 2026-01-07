Logo
Large banner

Путин честитао Божић свим православним хришћанима

Извор:

РТ Балкан

07.01.2026

10:00

Коментари:

0
Путин честитао Божић свим православним хришћанима
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин честитао је Божић православним хришћанима и свим грађанима Русије.

Овај дивни празник обасјава свијет свјетлошћу доброте и љубави, дајући милионима људи наду и радост повезивања са духовним традицијама предака које се преносе с генерације на генерацију, навео је Путин у честитки коју је објавио Кремљ.

"Са дубоким задовољством примећујем огроман, заиста јединствен допринос Руске православне цркве и других хришћанских деноминација јединству друштва, очувању нашег богатог историјског и културног наслеђа и патриотском, духовном и моралном васпитању младих", навео је Путин.

Како је навео, вјерске организације неуморно посвећују пажњу дјелима милосрђа и доброчинства, брину о онима којима је помоћ потребна, подржавају учеснике и ветеране специјалних војних операција и много чине на хармонизацији међуверског и међуетничког дијалога у нашој земљи.

Беба

Друштво

Српска богатија за 15 беба

"Такав важан и преко потребан рад заслужује најискреније признање", наводи се у честитки шефа руске државе.

Руски предсједник присуствује божићној служби у цркви у Московској области, објавио је портпарол предсједника Дмитриј Песков.

"Владимир Путин присуствује божићној служби у цркви у Московској области. Војно особље и њихове породице су са њим", рекао је портпарол Кремља.

По завршетку литургије он је поручио да војници бране домовину и да је њихова мисија света.

"Војници Русије увек по наређењу Господа испуњавају мисију одбране домовине", рекао је он, обративши се припадницима Оружаних снага Русије и њиховим породицама. Њиховој дјеци је поручио да могу бити поносни на своје родитеље.

Према његовим ријечима, представници свих вјероисповијести радују се заједничким побједама, побједа је увијек - једна за све, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Божић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 15 беба

1 ч

0
Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

Бања Лука

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

1 ч

0
Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Хроника

Огласила се полиција о трагедији код Зворника

2 ч

0
Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

Градови и општине

Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио шта је договорено с Венецуелом и шта је циљ

3 ч

0
Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Свијет

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

15 ч

0
Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Свијет

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

17 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Производићемо оружје брже

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner