Путин честитао Божић свим православним хришћанима

Предсједник Русије Владимир Путин честитао је Божић православним хришћанима и свим грађанима Русије.
Овај дивни празник обасјава свијет свјетлошћу доброте и љубави, дајући милионима људи наду и радост повезивања са духовним традицијама предака које се преносе с генерације на генерацију, навео је Путин у честитки коју је објавио Кремљ.
"Са дубоким задовољством примећујем огроман, заиста јединствен допринос Руске православне цркве и других хришћанских деноминација јединству друштва, очувању нашег богатог историјског и културног наслеђа и патриотском, духовном и моралном васпитању младих", навео је Путин.
Како је навео, вјерске организације неуморно посвећују пажњу дјелима милосрђа и доброчинства, брину о онима којима је помоћ потребна, подржавају учеснике и ветеране специјалних војних операција и много чине на хармонизацији међуверског и међуетничког дијалога у нашој земљи.
"Такав важан и преко потребан рад заслужује најискреније признање", наводи се у честитки шефа руске државе.
Руски предсједник присуствује божићној служби у цркви у Московској области, објавио је портпарол предсједника Дмитриј Песков.
"Владимир Путин присуствује божићној служби у цркви у Московској области. Војно особље и њихове породице су са њим", рекао је портпарол Кремља.
По завршетку литургије он је поручио да војници бране домовину и да је њихова мисија света.
"Војници Русије увек по наређењу Господа испуњавају мисију одбране домовине", рекао је он, обративши се припадницима Оружаних снага Русије и њиховим породицама. Њиховој дјеци је поручио да могу бити поносни на своје родитеље.
Према његовим ријечима, представници свих вјероисповијести радују се заједничким побједама, побједа је увијек - једна за све, преноси РТ Балкан.
