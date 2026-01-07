Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Извор:
СРНА
07.01.2026
09:47

Пјешак из Београда чији су иницијали М.К. погинуо је у саобраћајној несрећи у Каракају, на магистралном путу Зворник-Тузла, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
У овој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче, 6. јануара, око 17 часова, учествовао је аутомобил "голф" којим је управљала особа из Зворника чији су иницијали Ж.М.
Полиција је извршила увиђај којим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
Током увиђаја на снази је била тотална обустава саобраћаја. Полиција наставља рад на документовању саобраћајне незгоде, преноси Срна.
