Тешка несрећа у БиХ: Једна особа превезена у болницу

Извор:

Кликс

06.01.2026

17:04

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у послијеподневним сатима на аутопуту А1 у мјесту Дривуша код наплатног мјеста Зеница-југ.

Несрећа се догодила око 14 сати на самом укључењу на аутопут након наплатних кућица Зеница-југ у правцу Зеница - Сарајево, а учествовала су два путничка моторна возила.

Božićna pšenica

БиХ

Криштова, Чавара и Човић честитали Божић

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона су казали да је у несрећу повријеђена једна особа те да је превезена у Кантоналну болницу Зеница на указивање помоћи.

Саобраћај се одвија отежано с обзиром да се несрећа догодила на укључном краку на аутопут те се возачима савјетује да вожњу прилагоде условима на путу до окончања увиђаја којег обављају припадници МУП-а ЗДК.

