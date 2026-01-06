Тешка несрећа у БиХ: Једна особа превезена у болницу

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у послијеподневним сатима на аутопуту А1 у мјесту Дривуша код наплатног мјеста Зеница-југ.

Несрећа се догодила око 14 сати на самом укључењу на аутопут након наплатних кућица Зеница-југ у правцу Зеница - Сарајево, а учествовала су два путничка моторна возила.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона су казали да је у несрећу повријеђена једна особа те да је превезена у Кантоналну болницу Зеница на указивање помоћи.

Саобраћај се одвија отежано с обзиром да се несрећа догодила на укључном краку на аутопут те се возачима савјетује да вожњу прилагоде условима на путу до окончања увиђаја којег обављају припадници МУП-а ЗДК.