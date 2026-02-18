Да ли су никотинске алтернативе заиста мање штетне од цигарета?

Аутор:Теодора Беговић
Електронске цигарете, вејпови и никотинске кесице постале су изузетно популарне алтернативе обичним цигаретама у посљедњих неколико година, поготово код млађе генерације.
Ови производи представљају велики ризик по наше здравље, поготово код најосјетљивијих категорија – дјеце, адолесцената и непушача. Да ли су ови производи мање штетни од обичних цигарета и ако јесу колико, доносимо у прилогу Теодоре Беговић.
Алтернативни никотински производи препоручени су особама које покушавају престати са пушењем цигарета. Док их једни сматрају средством за помоћ у одвикавању од пушења обичних цигарета, други их виде као пријетњу у неутрализацији употребе цигарета јер већина корисника алтернативних никотинских производа уз то и даље користе обичне цигарете чиме додатно нарушавају здравље.
Највећи проблем представља претјерана конзумација ових производа код дјеце и адолесцената јер може довести до кобних посљедица по здравље.
"Ми смо задњу деценију имали доста случајева, поготово код млађе генерације, да развијају тешке проблеме са плућима, тзв. Евали или попкорн плућа, гдје је долазило чак и до смртних исхода. Тако да не можемо рећи да нису штетни, можемо само рећи да ли су мање штетни и колико је то мање", каже Гојко Арежина, пулмолог.
Никотинске кесице или снус постале су све популарније код млађих генерација. Не садрже дуван, али могу узроковати здравствене проблеме због изразито високе количине никотина, чак већe него у цигарети. Кесица се ставља између унутрашњости образа и десни што представља додатни проблем родитеља малољетника, јер је конзумацију тешко уочити.
"Озбиљан проблем је то што су ти препарати, односно замјена за цигаре, доступни малољетној дјеци. То је другачији начин да се уноси никотин, а ту се оштећује срце, мозак и цијели хормонални систем. Дешава се да се родитељ жали на пад концентрације дјеце, да су дјеца хиперактивна. Озбиљан проблем је што родитељи данас не знају ни шта је снус. Он се продаје на трафици, као жваке. То су све производи који су измишљени да би се пушачи одвикли и прешли на лакше варијанте. Оно што је проблем код нас је што је настала инверзија па нам дјеца прво почињу пушити са тим", каже Милан Грубор, ендокринолог.
И док неки улазе у никотинску зависност са производима који су намијењени одвикавању, има и оних који се не одричу обичне цигарете. Кажу да су се годинама доказивале посљедице цигарета, док о новим производима још увијек ништа не знамо.
Конзумација обичних цигарета је најризичнији облик конзумације никотина. Иако алтернативни никотински производи имају мање штетних материја, и даље су штетни и нису безбједни по здравље. Корисници електронских цигарета имају 1,79 пута већу могућност од настанка срчаног удара од непушача, док пушачи обичних цигарета имају 2,72 пута већи ризик.
