Logo
Large banner

Да ли су никотинске алтернативе заиста мање штетне од цигарета?

Аутор:

Теодора Беговић

18.02.2026

20:09

Коментари:

0

Електронске цигарете, вејпови и никотинске кесице постале су изузетно популарне алтернативе обичним цигаретама у посљедњих неколико година, поготово код млађе генерације.

Ови производи представљају велики ризик по наше здравље, поготово код најосјетљивијих категорија – дјеце, адолесцената и непушача. Да ли су ови производи мање штетни од обичних цигарета и ако јесу колико, доносимо у прилогу Теодоре Беговић.

Алтернативни никотински производи препоручени су особама које покушавају престати са пушењем цигарета. Док их једни сматрају средством за помоћ у одвикавању од пушења обичних цигарета, други их виде као пријетњу у неутрализацији употребе цигарета јер већина корисника алтернативних никотинских производа уз то и даље користе обичне цигарете чиме додатно нарушавају здравље.

Највећи проблем представља претјерана конзумација ових производа код дјеце и адолесцената јер може довести до кобних посљедица по здравље.

"Ми смо задњу деценију имали доста случајева, поготово код млађе генерације, да развијају тешке проблеме са плућима, тзв. Евали или попкорн плућа, гдје је долазило чак и до смртних исхода. Тако да не можемо рећи да нису штетни, можемо само рећи да ли су мање штетни и колико је то мање", каже Гојко Арежина, пулмолог.

Никотинске кесице или снус постале су све популарније код млађих генерација. Не садрже дуван, али могу узроковати здравствене проблеме због изразито високе количине никотина, чак већe него у цигарети. Кесица се ставља између унутрашњости образа и десни што представља додатни проблем родитеља малољетника, јер је конзумацију тешко уочити.

"Озбиљан проблем је то што су ти препарати, односно замјена за цигаре, доступни малољетној дјеци. То је другачији начин да се уноси никотин, а ту се оштећује срце, мозак и цијели хормонални систем. Дешава се да се родитељ жали на пад концентрације дјеце, да су дјеца хиперактивна. Озбиљан проблем је што родитељи данас не знају ни шта је снус. Он се продаје на трафици, као жваке. То су све производи који су измишљени да би се пушачи одвикли и прешли на лакше варијанте. Оно што је проблем код нас је што је настала инверзија па нам дјеца прво почињу пушити са тим", каже Милан Грубор, ендокринолог.

И док неки улазе у никотинску зависност са производима који су намијењени одвикавању, има и оних који се не одричу обичне цигарете. Кажу да су се годинама доказивале посљедице цигарета, док о новим производима још увијек ништа не знамо.

Конзумација обичних цигарета је најризичнији облик конзумације никотина. Иако алтернативни никотински производи имају мање штетних материја, и даље су штетни и нису безбједни по здравље. Корисници електронских цигарета имају 1,79 пута већу могућност од настанка срчаног удара од непушача, док пушачи обичних цигарета имају 2,72 пута већи ризик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Cigarete

вејп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вакцина

Здравље

Руска вакцина за лијечење меланома већ у употреби

6 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Четири јутарње навике за здравији живот

8 ч

0
Млијеко

Здравље

Ево шта се дешава у организму ако избаците млијечне производе из исхране

10 ч

0
Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

Здравље

Отишла у Турску да уради зубе, а доживјела пакао: Не могу да дишем

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

22

22

Глумац пронађен мртав у свом стану: Након два мјесеца откривен узрок

22

22

Држављанин БиХ ухапшен на Рачи, покушао да пренесе око 85.000 КМ

22

08

Звезда у полуфиналу Купа

22

07

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner