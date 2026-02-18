Ево шта се дешава у организму ако избаците млијечне производе из исхране

Извор:
Крстарица
18.02.2026
11:55
Коментари:0
Млијечни производи су богати хранљивим материјама, али све више људи развија нетолеранцију на лактозу. Ако не производите довољно ензима лактазе, лактоза из млијека не може да се разгради и иде директно у цријева. Резултат? Надимање, грчеви, дијареја и гасови.
Неки људи могу бити осјетљиви и на млијечни протеин казеин, а они са нетолеранцијом на лактозу треба да провјере и алергију на глутен.
Регион
Спрема се ригорозна контрола на граници: Царина вам може одузети сав новац
Ако одлучите да избаците млијечне производе, важно је надокнадити хранљиве материје:
-Кељ и слатки кромпир – калцијум
-Ораси и зелена соја – магнезијум
-Кисели купус – пробиотици
Ако постоји нетолеранција на лактозу или алергија на млијечне производе, најбоље је престати са конзумирањем ових производа.
Тада се могу очекивати позитивне промјене које ће побољшати квалитет вашег живота и учинити да се осјећате боље.
Свијет
Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима
Када тијело не може да свари лактозу, у цријевном тракту се производе киселине и гасови, што може изазвати бол у стомаку, надимање и гасове. Када престанете да конзумирате млијечне производе, можете очекивати да ће ови проблеми нестати.
Лактоза је шећер, а шећер доприноси повећању тежине. Када избаците млијечне производе из исхране, највећа промена коју ћете видјети је много мања потрошња шећера, што је један од првих корака који доприноси губитку тежине.
Када тијело не може да свари млијечне производе, честа је непријатна дијареја јер интолеранција на лактозу повећава количину воде у цријевима када се конзумирају млијечни производи. Ако избјегавате млијечне производе, столица ће постати нормална. Затвор такође може бити симптом нетолеранције. Није тако честа појава као дијареја, али и у случају затвора ће доћи до олакшања јер ће варење боље радити и самим тим брже елиминисати отпад из организма.
Хроника
Ухапшен Добојлија, у њиву бацио пакетиће марихуане и амфетамина
Код људи који не толеришу млијечне производе, млијеко, сир и други млијечни производи са адитивима могу изазвати упале и абнормалности у цријевним бактеријама. Ови вјештачки састојци могу да изазову различите осјетљивости, као и прекомјерни раст гљивица и појаву запаљенских процеса у гастроинтестиналном тракту, који могу изазвати умор, иритацију стомака и мучнину. Уклањање млијечних производа може помоћи у побољшању здравља цријева и обнављању здравих бактерија.
Наша тијела излучују отпад и токсине на три начина: кроз мокрење, кроз столицу и кроз поре. Осјетљивост на млијечне производе може се манифестовати и на кожи у виду митесера, акни, осипа, па чак и екцема.
Запаљење у тијелу је озбиљан проблем и може изазвати многе здравствене проблеме, као што су неисправност штитне жлијезде или бол у зглобовима. Елиминисање млијечних производа може смањити појаву упале код људи који су алергични на њих. Наравно, ако сте забринути због могуће упале, а немате интолеранцију на лактозу, постоје и други начини да их смањите.
Градови и општине
Бањалука опет најзагађенији град
Додавање рибе и суплемената рибљег уља вашој исхрани или конзумирање више хране богате омега-3 масним киселинама, као што су авокадо, ораси и уља, могу помоћи у смањењу упале. Поред исхране богате антиоксидансима, вјежбање и медитација такође могу да смање упале изазване стресом.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Тренутно на програму