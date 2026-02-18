Logo
Бањалука опет најзагађенији град

АТВ

18.02.2026

11:40

Загађење ваздуха у Бањалуци
Бањалука је данас најзагађенији град у БиХ са индексом квалитета ваздуха 163, а ваздух је нездрав и у Лукавцу са индексом квалитета 158, објављено је на сајту Еко.акција.

Према мјерењима у 10.00 часова, нездрав ваздух за осјетљиве групе становника је и у Сарајеву са индексом квалитета ваздуха од 145, у Високом 138, Тузли 127, Какању 126, Илијашу 119 и Зеници 107.

Умјерено загађен ваздух је у Вогошћи са индексом квалитета 96, Тешњу 93, Хаџићима 80, Травнику 74, Маглају 71, Бихаћу 58, те Јајцу и Ливну 55.

Из Еко.акције упозоравају да особе са болестима органа за дисање и кардиоваскуларним обољењима, старији, труднице и дјеца треба да смање продужене или појачане напоре током боравка на отвореном, јер неке загађујуће материје могу изазвати здравствене проблеме код веома осјетљивих особа.

Ваздух чији је индекс квалитета од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становника, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 веома нездрав, док је више од 300 опасан по здравље.

