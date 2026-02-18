Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра

Извор:
18.02.2026
11:24
Наранџасто упозорење сутра ће бити на снази у више регија у Републици Српској и Федерацији БиХ због јаког вјетра са ударима од 50 до 70 километара на час, а локално и више, подаци су Метеоаларма.
Наранџасто упозорење за сутра на ударе вјетра до 70 километара на час је на снази у регијама Бањалука, Требиње, Фоча и Вишеград у Републици Српској, као и Ливно и Мостар у ФБиХ.
У осталим крајевима на снази ће бити жуто упозорење за вјетар до брзине 50 километара на час.
Грађанима се савјетује да предузму мјере опреза, обезбиједе имовину и редовно прате најновије прогнозе времена, посебно они који бораве или раде на изложеним локацијама.
Прогнозирани временски услови могу довести до привремених поремећаја у саобраћају и раду на отвореном, те препоручују прилагођавање планираних активности прогнозираним условима.
