Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра

Извор:

СРНА

18.02.2026

11:24

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Наранџасто упозорење сутра ће бити на снази у више регија у Републици Српској и Федерацији БиХ због јаког вјетра са ударима од 50 до 70 километара на час, а локално и више, подаци су Метеоаларма.

Наранџасто упозорење за сутра на ударе вјетра до 70 километара на час је на снази у регијама Бањалука, Требиње, Фоча и Вишеград у Републици Српској, као и Ливно и Мостар у ФБиХ.

У осталим крајевима на снази ће бити жуто упозорење за вјетар до брзине 50 километара на час.

Грађанима се савјетује да предузму мјере опреза, обезбиједе имовину и редовно прате најновије прогнозе времена, посебно они који бораве или раде на изложеним локацијама.

Прогнозирани временски услови могу довести до привремених поремећаја у саобраћају и раду на отвореном, те препоручују прилагођавање планираних активности прогнозираним условима.

