Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега

Извор:
СРНА
18.02.2026
10:19
Коментари:0
Сви путни правци у Херцеговини су проходни, а на превоју Чемерно код Гацка, гдје је пало око 45 центиметара снијега, има још мало угаженог и потребан је опрез, изјавио је Срни Милорад Голуб из "Херцеговинапутева".
Голуб је навео да је протекле ноћи било доста падавина и да је у Гацку пало око 10 центиметара снијега, па је механизација "Херцеговинапутева" интервенисала на терену на рашчишћавању и посипању терена.
Свијет
Њемачка у проблему: Стижу велике казне
"Сада је ситуација много боља и има још мало угаженог снијега и леда. Вријеме се стабилизовало и иде на нашу руку", рекао је Голуб и напоменуо да "Херцеговинапутеви" имају довољно соли за посипање путева, као и осталих средстава.
Према његовим ријечима, на терену је ових дана било од 12 до 15 машина "Херцеговинапутева", а данас је због стабилизације временских прилика ангажовано око 10 машина за рашчишћавање снијега и посипање терена.
Ауто-мото
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Тренутно на програму