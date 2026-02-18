Logo
Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега

СРНА

18.02.2026

10:19

Проходни сви путеви у Херцеговини: На Чемерну опрез због угаженог снијега
Фото: АТВ

Сви путни правци у Херцеговини су проходни, а на превоју Чемерно код Гацка, гдје је пало око 45 центиметара снијега, има још мало угаженог и потребан је опрез, изјавио је Срни Милорад Голуб из "Херцеговинапутева".

Голуб је навео да је протекле ноћи било доста падавина и да је у Гацку пало око 10 центиметара снијега, па је механизација "Херцеговинапутева" интервенисала на терену на рашчишћавању и посипању терена.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка у проблему: Стижу велике казне

"Сада је ситуација много боља и има још мало угаженог снијега и леда. Вријеме се стабилизовало и иде на нашу руку", рекао је Голуб и напоменуо да "Херцеговинапутеви" имају довољно соли за посипање путева, као и осталих средстава.

Према његовим ријечима, на терену је ових дана било од 12 до 15 машина "Херцеговинапутева", а данас је због стабилизације временских прилика ангажовано око 10 машина за рашчишћавање снијега и посипање терена.

