Удружење хирурга: Честитка Карану, одлична сарадња са предсједником и институцијама Српске

18.02.2026

10:07

Коментари:

0
Синиша Каран
Фото: АТВ

Удружење хирурга Републике Српске честитало је Синиши Карану избор за предсједника Републике, истичућу да је увијек имало одличну сарадњу са предсједником и институцијама Српске.

- Удружење хирурга увијек је имало одличну сарадњу са предсједником Републике који је подржавао наше пројекте унапређења хируршке струке. Увијек смо били уз предсједника и институције Републике Српске, што ће бити водиља и у нашем будућем раду - саопштено је из Удружења хирурга Српске.

трамвај сарајево

Хроника

Истрага трамвајске несреће: Изузето 30 снимака и документација о реконструкцији пруге

У саопштењу се наглашава да су недавни поновљени избори показали да је институција предсједника Републике Српске одбрањена.

- Институција предсједника Републике била је мета политичког суђења, некоректног медицинског уплитања у медицинском вјештачењу, али је Удружење хирурга и тада стало у одбрану институције предсједника Републике Српске - наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да је Удружење дало немјерљив допринос у одбрани Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату, јер су хирурзи спасили хиљаде српских бораца, цивила и других жртава рата.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Хапшење у Градишци ухапшено због тешке крађе

- Ниједна медицинска струка као хирургија није у толикој мјери била од неопходне и несебичне помоћи у рату, као што је ратна хирургија. Зато су нам тешко падали напади на институције, угрожавање и покушај поништења свега што смо у Одбрамбено-отаџбинском рату створили - додали су из Удружења.

Нови предсједник Републике Српске Синиша Каран положио је јуче свечану заклетву у Народној скупштини.

Таг :

Синиша Каран

