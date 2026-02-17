Logo
Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

АТВ

17.02.2026

21:20

Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ
Шеф дипломатије Србије Марко Ђурић након одржаног састанка са руководством Српске поручио је да њихов успјех који су постигли на међународном плану и претходних годину дана од огромног је и дугорочног значаја за наш народ свуда.

"Одушевљен сам топлим гостопримством у Бањалуци где сам данас имао састанке и срдачне разговоре са Жељком Цвијановић, чланом Предсједништва БиХ, Милорадом Додиком, Аном Тришић Бабић и највишим представницима Републике Српске и српског народа у БиХ.Оно што су постигли на међународном плану у претходних годину дана од огромног је и дугорочног значаја за наш народ свуда. Честитке од срца", поручио је Ђурић.

Он је поручио да ће Србија наставити да буде подршка и ослонац нашем народу у свему, снажан заговарач регионалне сарадње и стабилности у БиХ и поштовања Дејтонским уговором утврђених права Републике Српске.

Marko Đurić

Жељка Цвијановић

