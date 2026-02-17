Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

Извор:
АТВ
17.02.2026
21:20
Коментари:0
Шеф дипломатије Србије Марко Ђурић након одржаног састанка са руководством Српске поручио је да њихов успјех који су постигли на међународном плану и претходних годину дана од огромног је и дугорочног значаја за наш народ свуда.
"Одушевљен сам топлим гостопримством у Бањалуци где сам данас имао састанке и срдачне разговоре са Жељком Цвијановић, чланом Предсједништва БиХ, Милорадом Додиком, Аном Тришић Бабић и највишим представницима Републике Српске и српског народа у БиХ.Оно што су постигли на међународном плану у претходних годину дана од огромног је и дугорочног значаја за наш народ свуда. Честитке од срца", поручио је Ђурић.
Он је поручио да ће Србија наставити да буде подршка и ослонац нашем народу у свему, снажан заговарач регионалне сарадње и стабилности у БиХ и поштовања Дејтонским уговором утврђених права Републике Српске.
